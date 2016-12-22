Литовских инструкторов проводили для участия в операции против ИГ в Ираке

"Литва сохраняет репутацию надежного союзника и участвует в международных операциях, целью которых является укрепление стабильности и безопасности, она направляет в них своих военных. Входя в возглавляемую США мировую коалицию, борющуюся с террористической организацией "Исламское государство", Литва еще раньше вносила вклад в виде поставки медицинских средств иракским военным, а сейчас мы усиливаем свои обязательства и направляем литовских военных инструкторов", - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Литовские военные отправятся в район операции в Ираке из Дании в январе, вместе с военным контингентом этой страны. Группа военных инструкторов причислена к датскому военному контингенту, в котором также будут служить и военные из Латвии и Эстонии.

Миссия литовских военных небоевая - они вместе с союзниками будут обучать военных иракских сил безопасности, будут заботиться о безопасности на месте обучения.

К этой миссии литовские военные готовились почти полгода - участвовали в различных курсах, тренировались в Литве и Дании.

Международная операция в Ираке станет седьмой международной миссией, в которой сейчас участвуют литовские военные. В целом в международных миссиях сейчас находится 30 представителей ВС Литвы.

Целью возглавляемой США операции коалиционных сил "Врожденная решимость" - остановить "Исламское государство" в Ираке и Сирии, а также подготовка и обучения иракских сил безопасности. Эта операция началась в октябре 2014 года. В ней участвуют более 20 стран. Военную, гуманитарную и прочую помощь сейчас оказывают более 60 государств.