Литовских депутатов призвали учить иностранные языки за свой счет

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BNS
вторник, 7 февраля 2017 г. 10:09
Правление парламента Литвы указало, что изучение иностранных языков - личное дело каждого депутата, поэтому и оплачивать курсы они должны за свой счет, пишет Lietuvos žinios.
Ramūnas Karbaukis, Viktoras Pranckietis
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

По словам вице-спикера парламента Римы Башкене, изучать иностранные языки, совершенствовать их, углублять знания в этой сфере - личная забота депутата, как и каждого гражданина Литвы. Поэтому правление категорически не согласилось выделять на это парламентские средства. Башкене напомнила, что в 2013 году когда Литва готовилась к председательству в Совете ЕС депутаты и работники канцелярии могли изучать языки на европейские средства.

"Сейчас такого проекта нет, значит, придется изучать за свой счет", - подчеркнула Башкене.

С предложением разрешить изучать иностранные языки на парламентские средства выступил консерватор Стасис Шедбарас. Он считает, что владеющий языками политик лучше справляется со своими прямыми обязанностями.

BNS
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