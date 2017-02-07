Литовских депутатов призвали учить иностранные языки за свой счет

Правление парламента Литвы указало, что изучение иностранных языков - личное дело каждого депутата, поэтому и оплачивать курсы они должны за свой счет, пишет Lietuvos žinios.

По словам вице-спикера парламента Римы Башкене, изучать иностранные языки, совершенствовать их, углублять знания в этой сфере - личная забота депутата, как и каждого гражданина Литвы. Поэтому правление категорически не согласилось выделять на это парламентские средства. Башкене напомнила, что в 2013 году когда Литва готовилась к председательству в Совете ЕС депутаты и работники канцелярии могли изучать языки на европейские средства.

"Сейчас такого проекта нет, значит, придется изучать за свой счет", - подчеркнула Башкене.

С предложением разрешить изучать иностранные языки на парламентские средства выступил консерватор Стасис Шедбарас. Он считает, что владеющий языками политик лучше справляется со своими прямыми обязанностями.