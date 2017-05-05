Литовские железные дороги обратились к прокурорам по поводу бывшего руководства

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BNS
пятница, 5 мая 2017 г. 10:16
После проведения аудита государственной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) новое руководство компании решило обратиться в прокуратуру по поводу ущерба на сумму примерно 5 млн. евро, который предприятие понесло по причине возможно непрозрачной деятельности бывшего руководства.
LIthuanian railway
© DELFI / Domantas Pipas

Глава компании Мантас Бартушка заявил, что информация об этом в четверг передана Генпрокуратуре. По его словам, до сих пор на предприятии имеет место сопротивление изменениям, бывают даже случаи саботажа.

"Хочу сообщить, что после проведенной проверки вчера мы отправили документы в Генеральную прокуратуру, передали документы юридического аудита, которые показывают, что при конкурсных закупках, сделках по финансовой поддержке причинен ущерб на сумму более 5 млн. евро - были переплачены суммы, предприятие понесло ущерб", - сказал на пресс-конференции в пятницу М. Бартушка.

По его словам, почти половина работников железных дорог - родственники или же у них есть родственники на предприятиях, продающих услуги компании Lietuvos gelezinkeliai. М. Бартушка сказал, что сейчас решается, как изменить ситуацию, однако о конкретных увольнениях глава компании пока не говорит.

По его словам, при проведении изменений в жизнь внутри предприятия и извне имеет место сопротивление - бывают даже случаи саботажа, когда чинятся препятствия перевозкам грузов.

"У нас имеют место определенные случаи саботажа, когда хотят, чтобы мы не везли грузы или не перевозили их по техническим причинам, из-за неполадок, неясных ситуаций. Мы проводим проверку по поводу саботажа, пока детали раскрыть я не могу", - сказал глава железных дорог.

Однако он не комментировал, что извне пытается остановить реорганизацию Lietuvos gelezinkeliai - представители бизнеса или политики.

Новое руководство Lietuvos gelezinkeliai назначено в декабре прошлого года - на сегодняшний день заменены главы основных департаментов, подразделений и дочерних предприятий.

BNS
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