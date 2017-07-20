Литовские ведомства обновят рекомендации о сотрудничестве с Россией

 (11)
BNS
четверг, 20 июля 2017 г. 18:02
После поездки молодежи литовского города Плунге в Россию министерства обновят рекомендации по сотрудничеству с Восточными соседями, чтобы должным образом учитывался фактор враждебной пропаганды. Об этом договорились на совещании Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) и министерств.
Vytautas Bakas
© DELFI / Karolina Pansevič

"В ближайшее время будет еще один хороший повод представить рекомендации о том, что такое информационные атаки, как мэры, так и люди, курирующие в муниципалитетах молодежные вопросы, получат напоминания", - сказал глава КНБО Витаутас Бакас журналистам в Сейме после совещания с представителями МИД, министерства образования, министерства труда и социальной защиты, Департамента Госбезопасности.

Статьи по теме:
Мэр извинился: участие детей в российском лагере и встреча с "Ночными волками" - ошибка  (153)
ДГБ предупреждал Плунге об угрозе провокаций со стороны России  (83)

На встрече обсуждалось, что в отдельных министерствах следовало бы назначить отдельное лицо, у которого бы представители муниципалитетов и учреждений могли проконсультироваться, если возникают вопросы об участии в определенных мероприятиях, поездках.

Глава комитета отметил, что нет оснований запрещать подобные поездки или пытаться их ограничивать, важно, чтобы лица, которые сопровождают детей, разбирались и информационной войне и, если программа уже на месте меняется и вносятся пропагандистские элементы, то иметь возможности их пресекать.

Вице-министр иностранных дел Нярис Германас сказал, что получивший широкую огласку в публичном пространстве случай с поездкой плунгеской молодежи в Россию будет гораздо полезнее, чем письменные рекомендации - приглашения с Востока будут оцениваться более осторожно.

"Министерство образования и науки пообещало подготовить рекомендации, Департамент по делам молодежи министерства социальной защиты и труда также пригласит представителей, попытаются подготовить общие рекомендации, хотя у всех министерств они есть, хочется, чтобы сейчас все знали что и как", - сказал журналистам после заседания Н. Гярманас.

"Я вижу положительный момент в том, что раскрытие проблемы в СМИ поможет значительно больше, чем все прочее. Мы все равно должны поддерживать контакты с соседями, мы не можем прервать все связи, более того, две трети самоуправлений имеют те или иные контакты (с восточными соседями)", - сказал вице-министр.

Делегация плунгеской молодежи в сопровождении представителей самоуправления почти две недели июля провела в лагере в России. В программу лагеря входили посещения военных музеев, общение с членами прокремлевского клуба байкеров "Ночные волки", которые известны националистическими мероприятиями и демонстрацией советской символики.

В среду мэр Плунгеского района Аудрюс Клишонис сказал, что самоуправление Плунгеского района в 2003 году подписало договор сотрудничества с Красногорским муниципальным районом России. На основании этого договора проводится обмен молодежью. А. Клишонис сказал, что в 2014 году они обращались в МИД с запросом, как поступать с этим договором, и получили рекомендацию поддерживать контакты.

Программу летнего лагеря в России, в которой была встреча с байкерским клубом "Ночные волки", мэр назвал ошибкой и принес извинения.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Литовские ведомства обновят рекомендации о сотрудничестве с Россией (11)

Vytautas Bakas
После поездки молодежи литовского города Плунге в Россию министерства обновят рекомендации по сотрудничеству с Восточными соседями, чтобы должным образом учитывался фактор враждебной пропаганды. Об этом договорились на совещании Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) и министерств.

В планах - спасение палангского пляжа (14)

В планах - спасение палангского пляжа
Не потребовалась и сильная буря, чтобы часть палангских пляжей была смыта морем. По словам представителей Палангской мэрии, в ближайшее время пляж пополнят песком, пишет Lietuvos žinios.

Они возвращаются в Литву: почему покидают Англию? (46)

Londonas
После того как уровень эмиграции достиг новых высот остается радоваться тому, что литовцы не только уезжают, но и возвращаются в Литву. После того как Великобритания решила выйти из состава Евросоюза, послышались разговоры о том, что литовцы из Англии вернутся на родину.

В Вильнюсе будут больше внимания уделять туристам (4)

Vilnius
Вильнюс мобилизуется и открывает два дополнительных центра обслуживания туристов, подготовлена туринформация на шести языках: все это Вильнюс предпринял из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта. Городские власти хотят, чтобы туристы испытывали как можно меньше неудобств.

Карл Бильдт: историю литовских партизан слишком долго скрывали (243)

Карл Бильдт: историю литовских партизан слишком долго скрывали
Известный шведский политик Карл Бильдт говорит, что история боровшихся с советскими оккупантами литовских партизан слишком мало известна другим жителям Европы.
Facebook друзья