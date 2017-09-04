В некоторые приграничные населенные пункты жители ЕС могут попасть без виз с разрешением провести там 5 дней. Однако разрешение предоставляется лишь в том случае, если в планах путешествия предусмотрено посещение по меньшей мере двух культурных объектов.

Старый замок Гродно (построенный во времена Витовта Великого) и новый королевский дворец (времен короля Августа III) - это не единственные туристические объекты, связанные с периодом Великого княжества Литовского. Дворцы Радзивиллов, Сапег, Стефана Батория, музеи, церкви - перестроенный по плану великой княгини литовской Боны Сфорца Гродно привлекает туристов.

"Некоторые туристы приезжают уже поинтересовавшись историей. Другие удивляются, поскольку не знают, что у Беларуси и Литвы было много общих исторических событий, общие правители", - говорит гид Евгений Махнач.

"Придумал и на другой день можешь поехать. Приводишь в порядок бумаги и едешь. А раньше была нужна кипа бумаг. Кто делает, кто не делает, нужно было ездить в Вильнюс. Кто не местный, для того это проблема", - рассказал турист Рамунас.

"Мест для посещения много, все связано с историей и прошлым ВКЛ. На сегодняшний день увековечены и деятели XX-го века, установлена памятная доска в честь Йонаса Яблонскиса (литовский языковед - DELFI)", - утверждает генеральный консул Литвы в Гродно Генадиюс Мацкелис.

Туристы из Литвы, по словам руководителей сферы туризма Гродно, привели в движение городскую жизнь. С октября прошлого года, с разрешением безвизового посещения, зону Августовского канала посетили почти 35 000 туристов, треть из них - литовцы.

"Город оживает, не только потому, что туристы покупают больше сувениров. Дополнительные доходы получают учреждения питания, гостиницы, город живет в другом ритме", - не скрывала радости заместитель начальника Управления спорта и туризма Гродненской области Татьяна Лидяева.

Поездка с туристической группой по Гродно и его окрестностям в среднем обходится в сумму от 10 до 45 евро, дополнительно приходится заплатить за посещение Августовского канала. Прогуляться по Гродно все чаще отправляются и отдыхающие в Друскининкай иностранцы.

Безвизовый режим на территории Гродненской области действует с января этого года. Есть надежда, что Минск продлит безвизовый режим и в следующем году с разрешением находится больше пяти дней по всей области.

"Если территория была бы расширена, туристов было бы намного больше. Здесь и Новогрудский район, и, конечно, замок. Мы бы попали и в готический комплекс Мирского замка", - рассуждала глава турагентства KarMel-tur Наталья Карпюк.

Посещающих Гродненскую область туристов постоянно предупреждают: за выезд с безвизовой территории грозит административная ответственность. Нарушившего правила безвизового режима туриста в следующий раз могут в страну не впустить.