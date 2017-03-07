Литовские стрелки передали жителям Восточной Украины электрогенераторы

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BNS
вторник, 7 марта 2017 г. 14:09
Литовский союз стрелков (ЛСС) передал гуманитарную помощь страдающим от войны жителям Восточной Украины: три мощных электрогенератора, специальные наушники и др.
© DELFI

Как сообщает ЛСС, сейчас на некоторых линиях фронта на Украине имеют место перебои электроснабжения. Переданные из Литвы генераторы можно использовать для освещения и отапливания убежищ, для зарядки коммуникационного оборудования.

Между тем, тактические активные наушники предназначены для глушения звуков выстрелов, но одновременно в условиях тишины они могут усиливать слабые звуки и позволяют раньше услышать затаившегося противника.

"Помощь для украинцев посредством различных акций собирали весь год", - сказал глава группы по вопросам помощи Украине в ЛСС Харольдас Даублис.

Помощь передана жителям окрестностей Авдеевки, Мариуполя и Северодонецка.

Группа по вопросам помощи Украине в ЛСС постоянно передает гуманитарную помощь Украине. В прошлом году члены группы доставили в прифронтовую зону оборудование для переливания крови.

На ремонт в Литву постоянно направляется неисправное специальное военное оборудование ночного видения. В Литве его ремонтируют и потом возвращают украинским военным. Это в десятки раз дешевле, чем покупать новые приборы ночного видения или термовизоры.

BNS
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