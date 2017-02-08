Литовские прокуроры удовлетворены президентскими поправками о финансовых преступниках

BNS
среда, 8 февраля 2017 г. 18:23
Литовский президент Даля Грибаускайте в среду внесла поправки к закону, которые позволили бы правоохранительным органам страны привлекать к ответственности сбежавших за рубеж финансовых преступников.
Raimondas Baranauskas
© J.Markevičiaus nuotr.

Прокуроры говорят, что новый инструмент помог бы ускорить рассмотрение дел в том случае, когда подозреваемые скрываются за границей, однако адвокаты отмечают отсутствие конкретных положений о гарантировании права подозреваемых на защиту.

Президент предлагает разрешить проведение досудебного расследования заочно в отношении всех преступлений, причинивших большой урон государству или лицу.

По словам прокурора Генеральной прокуратуры Литвы Дарюса Карчинскаса, поправки к закону были бы полезны, потому что помогли бы ускорить расследование дел и их судебное рассмотрение в тех случаях, когда подозреваемые скрываются за рубежом. Вместе с тем прокурор подчеркнул, что предлагаемый президентом правовой инструмент следует применять лишь в исключительных случаях, когда исчерпаны все средства по обеспечению участия подозреваемого или обвиняемого в процессе.

Однако председатель Адвокатской палаты Игнас Вегеле говорит, что содержащееся в проекте понятие "большого урона" чересчур абстрактно, вызывает сомнения и то, что, в соответствии с предлагаемыми поправками, уже прокурор, а не суд сможет констатировать, имел ли место урон.

В случае принятия этих поправок можно было бы заочно передать в суд дела подозреваемых в хищениях имущества бывших банкиров - Раймондаса Баранаускаса, Владимира Антонова и Владимира Романова.

Россия предоставила политическое убежище бывшим акционерам банков Snoras и Ukio bankas Р. Баранаускасу и В. Романову. Литовская правоохрана хочет судить их всех за крупномасштабные хищения имущества.

BNS
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Общество

Литовские прокуроры удовлетворены президентскими поправками о финансовых преступниках

Raimondas Baranauskas
Литовский президент Даля Грибаускайте в среду внесла поправки к закону, которые позволили бы правоохранительным органам страны привлекать к ответственности сбежавших за рубеж финансовых преступников.

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