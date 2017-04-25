Литовские пограничники начали расследование инцидента с датским пилотом

"После инцидента, когда частный самолет возможно нарушил литовско-белорусскую границу СОГГЛ начала досудебное расследование", - говорится в сообщении службы.
Расследование будет проводится в связи с нарушением международных правил полетов и незаконным пересечением госграницы.
За нарушение летных правил в Уголовном кодексе предусмотрен штраф, арест или лишение свободы сроком до вдух лет. Такие же наказания предусмотрены и за незаконное пресечение границы.
В понедельник руководство государственной авиадиспетчерской компания Oro navigacija и Администрации гражданской авиации сообщили, что в минувшую среду воздушное пространство Белоруссии нарушил взлетевший из Вильнюсского аэропорта легкий самолет P46T, пилотируемый гражданином Дании.
Временный гендиректор Oro navigacija Миндаугас Густис сообщил, что самолет P46T вылетел из Вильнюса и нарушил маршрут, намеченный в летном плане. Согласно плану, он должен был долететь до белорусской границы и вернуться.
Белорусские должностные лица зафиксировали нарушение 19 апреля в 13.40 по местному и литовскому времени. Самолет углубился на белорусскую территорию на восемь километров, а через три минуты развернулся и покинул воздушное пространство этой страны.
Замдиректора Администрации гражданской авиации Альвидас Шумскас сообщил BNS, что P 46 T пилотировал гражданин Дании. С ним летел литовец, планировавший купить самолет.