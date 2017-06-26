Литовские консерваторы предлагают ввести контроль над кинопродукцией

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BNS
понедельник, 26 июня 2017 г. 18:13
Несколько парламентариев - представителей консерваторов - в понедельник призвали премьер-министра Саулюса Сквярнялиса и министра культуры Лиану Руоките-Джонссон рассмотреть, не может ли Комиссия Литовского радио и телевидения (КЛРТ) осуществлять надзор и за кинофильмами.
Sergejus Garmašas, Kadras iš filmo „Šaltasis tango“
© Organizatorių nuotr.

Такое предложение Лауринаса Кащюнаса, Витаутаса Кярнагиса и Паулюса Саударгаса некоторые работники кино называют цензурой.

Депутаты утверждают, будто они таким образом реагируют на распространение пропаганды через распространяемую в Литве кинопродукцию из России.

"Если КЛРТ будут предоставлены такие контрольные функции, комиссия сможет за показ фильмов, в которых явно усматривается враждебная пропаганда и дезинформация, применять к кинотеатрам меры воздействия, к примеру, предупреждение, обязать прекратить показ такого фильма либо назначить штраф", - отмечает в своём сообщении Л.Кащюнас.

По мнению консерваторов, необходимость в этом появилась после того, как в кинотеатрах Литвы стали показывать "представляемые художественными фильмы, в которых искажаются исторические факты и дезинформируется общественность".

Народные избранники предлагают, чтобы кинофильмы оценивались в соответствии со статьёй о неподлежащей распространению информацией Закона об информировании общества.

В ней предусмотрено, что запрещается публиковать информацию, в которой содержится призыв к насильственному изменению конституционного строя Литвы, к покушению на суверенитет Литвы, целостность территории, на политическую независимость.

Законом также запрещается подстрекательство к войне и ненависти, издеваться, унижать, дискриминировать, призывать к насилию или физической расправе над группой лиц.

Руководитель Союза кинематографистов Литвы Арунас Матялис такое предложение парламентариев считает радикальным и ведущим к введению цензуры.

"Разумеется, Россия пытается оказывать влияние через всё - через средства массовой информации, через концерты, фильмы или книги. Но такое предложение означало бы, что все фильмы необходимо контролировать на содержание", - сказал в понедельник BNS кинорежиссёр и продюсер.

"Никакое художественное произведение не контролируется по содержанию ни в одном государстве Европы, разве что только в самой России", - отметил он.

BNS
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Литовские консерваторы предлагают ввести контроль над кинопродукцией (43)

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