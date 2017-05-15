Литовские компании намерены продолжать проект дата-центра

Заподозренные в связях с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России и проектирующие дата-центр компании AmberCore DC и Arcus Novus договорились с прокурорами об аннулировании сделок, которые ранее получили негативную оценку правительственной комиссии, Департамента госбезопасности (ДГБ) и Генпрокуратуры.

AmberCore DC и ее единственный акционер - Arcus Novus сообщили, что заключили мировую с Генпрокуратурой в рамках гражданского дела в Вильнюсском окружном суде. Прокуроры стремились к аннулированию сделок, во время которых был увеличен уставный капитал AmberCore, выпущены новые акции, в распоряжении компании был предоставлен земельный участок, необходимый для строительства дата-центра.

Заведующая отделом коммуникации Генпрокуратуры Элена Мартинонене подтвердила BNS, что постановлением Вильнюсского окружного суда соглашение вступило в силу.

"Компании, заключившие в 2015 году договор о подписании акций, согласились с требованием прокуратуры признать его недействительным с момента заключения и восстановить то правовое положение, которое было до сделки", - сообщила Э. Мартинонене.

"Нам совершенно не нужны судебные процессы, мешающие развивать проект дата-центра. Все же, совокупная стоимость проекта - 60 млн. евро. Каждый месяц, проведенный в судебных разбирательствах, отдаляет нас от реализации и увеличивает убытки. Такое состояние невесомости никому не выгодно. Мы рады, что суд предложил сторонам примирение, а Генпрокуратура продемонстрировала мудрое поведение на переговорах о мировом соглашении", - заявил в пресс-релизе директор Arcus Novus Видмантас Томкус.

В прошлом году Правительственная комиссия по соответствию потенциальных участников интересам безопасности Литвы дала негативную оценку принятому в феврале 2015 года компанией Arcus Novus решению об увеличении уставного капитала AmberCore DC. Новые акции купила сама Arcus Novus, однако она не обратилась в комиссию относительно оценки соответствия интересам национальной безопасности и, как утверждает комиссия, тем самым нарушила положения закона.

Комиссия приняла решение, ссылаясь на материалы Департамента госбезопасности (ДГБ), который ранее заявлял, что, по его оценке, проект дата-центра AmberCore DC связан с представляемой ФСБ России угрозой национальной безопасности Литвы.

По информации из источников BNS, ДГБ предупредил правительство о том, что если соединить дата-центр оптоволоконными линиями с Россией, то он может быть подключен к центру радиоэлектронной разведки ФСБ РФ.

После восстановления имущественного положения в связи с выпуском новых акций AmberCore проект дата-центра уже не должен рассматриваться в правительственной комиссии, которая оценивает соответствие инвестиционных проектов интересам национальной безопасности Литвы.