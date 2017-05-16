Литовские инструкторы провели во Львове курс для украинского спецназа

Литовские инструкторы во Львове провели курс подготовки для украинских военных.

На базе Учебного центра Военной службы правопорядка ВС (ВСП ВС) Украины состоялся первый выпуск военнослужащих, прошедших специальный курс подготовки по направлению "Защита особо важных лиц". Подготовку украинских военнослужащих осуществляла группа инструкторов военной полиции ВС Литвы под руководством майора Раймунаса Янкаускаса.

В результате сертификаты об успешном завершении обучения получили 14 бойцов специальных отделов ВСП ВС Украины.

"В целом этот учебный у нас курс рассчитан на три месяца, – рассказал руководитель группы литовских инструкторов Р.Янкаускас. – Но ваши (украинские спецназовцы - DELFI) ребята успешно справились с учебной программой всего за четыре недели и продемонстрировали отличный результат, как индивидуальной работы, так и действий в команде".

Основная цель данного курса – подготовка военнослужащих к действиям по охране и физической защите особо важных лиц государства. По словам литовских инструкторов, это не только функция телохранителя, но и тактика, планирование операций, разведка местности, практические индивидуальные и групповые действия в различных критических ситуациях, связь, медицина, логистика и т.д.

Литовские инструкторы делали упор на практической подготовке. Сами они - военные полицейские Каунасского гарнизона дважды были в миссиях в Афганистане, где осуществляли постоянную охрану и сопровождение посла Литвы. А учебная программа формировалась в соответствии с ситуацией в Украине и, в частности, в районе проведения Антитеррористической операции на востоке Украины.

Один из участников курса, подполковник ВС Украины Сергей Трухно подчеркнул, что кроме профильных знаний в контексте специального курса, украинские военнослужащие переняли и методологию: "Первое, что можно выделить – это емкость, четкость и методическая собранность в организации занятий. Очень интересной была и практическая часть".

В качестве выпускного экзамена участникам курса было предложено спланировать и осуществить операции по защите ВИП-персон. Участников разделили на несколько групп, для каждой был разработан условный сценарий. Кому-то пришлось сопровождать и охранять важную персону в условиях "тыла". Другая группа получила задание осуществить операцию в условном районе боевых действий с повышенной диверсионной активностью противника. Украинские бойцы с задачами справились успешно.