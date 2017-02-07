Литовские инструкторы начинают миссию - обучат иракцев, воюющих с ИГ

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BNS
вторник, 7 февраля 2017 г. 12:55
Шестеро военнослужащих Литвы во вторник начинают службу в операциях возглавляемой США коалиции в Ираке по тренировке местных бойцов, борющихся с террористической группировкой "Исламское государство".
© KAM

Группа военных инструкторов из Литвы в операции "Непоколебимая решимость" (англ. Operation Inherent Resolve) включена в контингент военнослужащих Дании, в котором также несут службу представители Латвии и Эстонии.

Литовские инструкторы будут обучать военнослужащих сил безопасности Ирака, но сами боевые задания выполнять не будут, сообщает Минобороны Литвы.

В настоящее время в международных операциях в Афганистане, Мали, в регионе Средиземного моря и Косово несут службу более 30 военнослужащих Литвы.

BNS
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