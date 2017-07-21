21 июля в Вильнюсском районе, в Неменчине, литовские и польские военные отметят годовщину Грюнвальдской битвы.

Общим строем по улицам Неменчине пройдут военные Литовского военного оркестра, Роты почетного караула, польского контингента Литовско-полсько-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG) и центра военной подготовки им. Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.

Рыцари клуба "Посланники средневековья" проведут показательный бой в духе того времени. Они недавно вернулись из Польши, с мероприятия, посвященного Грюнвальдской битве. Пройдет выставка оружия и экипировки.

Отряд военных LITPOLUKRBRIG в первый раз принимает участие в мероприятии по случаю годовщины Грюнвальдской битвы в Литве.

Грюнвальдская битва состоялась 15 июля 1410 г. Объединенные войска ВКЛ и Польского королевства, которые возглавили Витаутас и Ягайло, разгромили орден крестоносцев.