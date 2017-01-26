Литовские экологи присоединились к петиции эстонцев по Rail Baltica

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BNS
четверг, 26 января 2017 г. 16:05
Фонд природы Литвы присоединился к петиции эстонских общественных деятелей против проекта европейской железнодорожной колеи Rail Baltica. Общественная природоохранная организация утверждает, что разделяет озабоченность эстонцев в связи с негативным влиянием проекта на ландшафт и природу.
Rail Baltica map in the Latvian
© DELFI

"Мы поддержали эстонцев, поскольку эта ветки Таллин-Тарту совершенно новая, очень хорошо огороженная. Если смотреть с природоохранной точки зрения Фонд природы Литвы беспокоит, что после прокладки трассы она разрежет Эстонию с природной точки зрения пополам. Ландшафт и животный мир будет разделен, и начнется фрагментация популяции, поскольку животные не смогут перейти этот барьер. Возможно, нужно инвестировать в природные мосты, подземные переходы", - сказал BNS в четверг глава Фонда природы Литвы Эдмундас Греймас.

По его словам, именно сейчас с экологической точки зрения в Литве проблем с Rail Baltica нет. Однако он добавил, что пока у фонда нет детальной информации о том, как будет огорожена трасса Rail Baltica и какое влияние это окажет на миграцию животных.

Инициатором петиции также являются эстонские общественные движения Avalikult Rail Balticust, Okoriik Eesti, Латвийская ассоциация землевладельцев.

BNS
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