Литовские экологи присоединились к петиции эстонцев по Rail Baltica

"Мы поддержали эстонцев, поскольку эта ветки Таллин-Тарту совершенно новая, очень хорошо огороженная. Если смотреть с природоохранной точки зрения Фонд природы Литвы беспокоит, что после прокладки трассы она разрежет Эстонию с природной точки зрения пополам. Ландшафт и животный мир будет разделен, и начнется фрагментация популяции, поскольку животные не смогут перейти этот барьер. Возможно, нужно инвестировать в природные мосты, подземные переходы", - сказал BNS в четверг глава Фонда природы Литвы Эдмундас Греймас.

По его словам, именно сейчас с экологической точки зрения в Литве проблем с Rail Baltica нет. Однако он добавил, что пока у фонда нет детальной информации о том, как будет огорожена трасса Rail Baltica и какое влияние это окажет на миграцию животных.

Инициатором петиции также являются эстонские общественные движения Avalikult Rail Balticust, Okoriik Eesti, Латвийская ассоциация землевладельцев.