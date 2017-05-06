Литовские байкеры традиционно шумно открыли сезон

В субботу, традиционно шумно открыли сезон байкеры из клубов столичного региона.

Уже с полудня в у столичной Siemens arena, начали собираться любители езды на мотоцикле. На этот раз праздник пришел с началом настоящей, долгожданной весны.

После специального мероприятия, около 15 часов колонна мотоциклистов выдвинулась для проезда по улицам Вильнюса. Проехав круг, они вернулись к арене.

Вечером, с 18 часов, праздник продлится у Белого моста.

По словам организаторов, в нем смогут принять участие все желающие, вход - бесплатный.