Литовские байкеры традиционно шумно открыли сезон

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ru.DELFI.lt
суббота, 6 мая 2017 г. 16:24
В субботу, традиционно шумно открыли сезон байкеры из клубов столичного региона.
© DELFI / Domantas Pipas

Уже с полудня в у столичной Siemens arena, начали собираться любители езды на мотоцикле. На этот раз праздник пришел с началом настоящей, долгожданной весны.

После специального мероприятия, около 15 часов колонна мотоциклистов выдвинулась для проезда по улицам Вильнюса. Проехав круг, они вернулись к арене.

Вечером, с 18 часов, праздник продлится у Белого моста.

По словам организаторов, в нем смогут принять участие все желающие, вход - бесплатный.

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