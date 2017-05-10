Литовская таможня уничтожила сотни тысяч подделок детских игрушек и конфет

 (6)
BNS
среда, 10 мая 2017 г. 19:06
В ходе международной операции литовская таможня задержала сотни тысяч подделок детских игрушек и конфет. Есть подозрения в том, что эта продукция может быть небезопасной.
© VMVT

Было обнаружено 6084 единиц конфет в пластиковых яйцах и 354 тыс. 960 единиц детских браслетов с конфетами, которые обладали регистрированными торговыми знаками. При проверке выяснилось, что они являются контрафактными, и возможно опасными в употреблении, потому были уничтожены.

Операция Opson V проводилась с декабря прошлого года по март этого года, сообщил Департамент таможни.

Расследование при сотрудничестве литовской таможни и Государственной ветеринарно-продовольственной службы, проводилось после получения информации контрольного ведомства Великобритании о том, что литовские компании продают в интернете конфеты, произведенные в Китае. Эта информация была расследования и выявлены нарушения разных видов.

Конфеты были признаны небезопасными, поскольку при маркировке товара не были декларированы аллергены. Продукты не отвечали требования директив об игрушках, поскольку игрушка внутри яйца была слишком мелкой и представляла угрозу для детей.

Продуты также были произведены с нарушением прав на интеллектуальную собственность.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Литовская таможня уничтожила сотни тысяч подделок детских игрушек и конфет (6)

Литовская таможня уничтожила сотни тысяч подделок детских игрушек и конфет
В ходе международной операции литовская таможня задержала сотни тысяч подделок детских игрушек и конфет. Есть подозрения в том, что эта продукция может быть небезопасной.

Новые свидетельства в деле об убийстве Добровольскиса (3)

Audrius Šalna
Один из троих подозреваемых в убийстве композитора Томаса Добровольскиса, Аудрюс Шална сказал, что на следующий день после трагической драки у бара на ул. Вингрю, 17 ему позвонил Каролис Поцюнас и признался, что зонтом "вырубил" какого-то старика. Сегодня ясно, что этот "старик" - Добровольскис.

Турпоездки в Гродно: что надо знать о страховке (1)

Gardinas
Жителей Литвы в течение некоторого времени манят поездки в Гродно. Для непродолжительного посещения этого города не нужны визы, а такие туры стоят намного дешевле, чем туры в европейские столицы.

Министерство нашло деньги на приведение в порядок плотины в Бельмонтасе (11)

Belmonto užtvanka
Разваливающуюся плотину на реке Вильня в Бельмонтасе намерены разобрать и восстановить русло реки. Это предусмотрено в плане по осуществлению программы расширения вод на 2017-2023 гг. План был утвержден министром охраны окружающей среды Кяститисом Навицкасом, и министром сельского хозяйства Бронюсом Маркаускасом. Плотину уберут и русло реки восстановят на деньги ЕС.

Тюремная больница не может принять подозреваемого в убийстве родителей (1)

Тюремная больница не может принять подозреваемого в убийстве родителей
9 мая в Республиканской вильнюсской психиатрической больнице состоялось заседание суда, во время которого было решено взять под стражу на три месяца подозреваемого в убийстве родителей - супругов Шпилевских - вильнюсца. Подозреваемого намеревались перевезти в тюремную больницу в Правенишской колонии. Однако выяснилось, что тюремная больница не может принять пациента с психическим расстройством.
Facebook друзья
Rambler's Top100