Литовская разведка "отсеяла" девять беженцев по мотивам безопасности

В отчете 2016 года ДГБ сообщил, что опросил 74 иракских и сирийских беженца из Греции и Турции, которых планировали переселить в Литву.

"Среди них были выявлены девять лиц, целью путешествия которых, по мнению ДГБ, не было безопасное убежище, и их пребывание на территории Литвы представляло бы угрозу нацбезопасности", - говорится в документе.

ДГБ рекомендовал Департаменту миграции не переселять этих лиц в Литву. Департамент учел эти рекомендации, сообщила в среду BNS представитель ДГБ по связям с общественностью Аурелия Каткувене.

Литва обязалась в течение двух лет принять 1105 беженцев из Сирии, Ирака и Эритреи, которые сейчас находятся в лагерях в Греции и Турции. До сих пор в Литву переселено более двухсот пятидесяти беженцев, но более половины их уже покинули Литву.

ДГБ отмечает, что в прошлом году взял на заметку около 70 граждан Литвы и проживающих в стране иностранцев, которые из-за своих радикальных исламистских взглядов могут представлять угрозу нацбезопасности.

По сообщению разведки, один из подозреваемых в поддержке группировки "Исламское государство" задержан, в его отношении проводится досудебное расследование в связи с хранением наркотических веществ.

"(Задержанное лицо) поддерживает террористическую организацию ISIS и сам хочет участвовать в "джихаде" в Сирии", - говорится в отчете.

Более подробной информации об этом человеке не предоставляется. BNS пока не удалось получить комментарии Герпрокуратуры.

ДГБ также выявил двух лиц, которые в связи с их непрогнозируемым поведением и высказываниями были оценены как лица, представляющие риски и склонные к саморадикализации, которые могут стать террористами-одиночками Информация о них передана Бюро криминальной полиции Литвы, оно продолжает наблюдение за ними.