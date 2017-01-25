"Литовская почта" реформирует свою сеть в сельской местности

Государственная компания "Литовская почта" модернизирует поставки почтовых услуг в сельской местности страны. Все почтовые услуги в скором времени будут предоставлять на дому у жителей или в отделениях мобильной почты почтальонов будущего, которые будут заезжать даже в самые удаленные села.

"Сегодняшние демографические и социальные вызовы, которые особенно ощущаются в регионах, напрямую влияют и на деятельность "Литовской почты". Уменьшаются не только потоки клиентов, но и количество предоставляемых услуг. Это заставляет нас реформировать систему предоставления услуг в сельской местности и направить инвестиции на доступность услуг в удаленных селах и на улучшение условий работы и социальных гарантий для работников",– сказала директор "Литовской почты" Инга Дундулене.

Компания предлагает жителям современную почтовую услугу – концепцию "почтальона будущего".

Мобильные почтальоны со всем необходимым техническим оборудованием будут приезжать к людям по вызову и предоставлять им как почтовые, так и финансовые услуги.

По словам Дундулене, это особенно удобно для тех, кто живет в удаленных селах, людей с физическими недугами и пожилых людей, которым сложно добраться до почты. Вызов почтальона бесплатный.

В ходе внедрения концепции "Почтальона будущего" реформируют 350 стационарных и 27 мобильных почтовых отделений.

Дундулене подчеркнула, что будут улучшены условия труда Почтальонов будущего и их социальные гарантии. Инвестиции во внедрение этой системы составят больше 1 млн. евро.

Жителей о возможности пользоваться новыми услугами уведомят через СМИ, общины.