"Литовская почта" реформирует свою сеть в сельской местности

 (2)
ELTA
среда, 25 января 2017 г. 15:18
Государственная компания "Литовская почта" модернизирует поставки почтовых услуг в сельской местности страны. Все почтовые услуги в скором времени будут предоставлять на дому у жителей или в отделениях мобильной почты почтальонов будущего, которые будут заезжать даже в самые удаленные села.
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

"Сегодняшние демографические и социальные вызовы, которые особенно ощущаются в регионах, напрямую влияют и на деятельность "Литовской почты". Уменьшаются не только потоки клиентов, но и количество предоставляемых услуг. Это заставляет нас реформировать систему предоставления услуг в сельской местности и направить инвестиции на доступность услуг в удаленных селах и на улучшение условий работы и социальных гарантий для работников",– сказала директор "Литовской почты" Инга Дундулене.

Компания предлагает жителям современную почтовую услугу – концепцию "почтальона будущего".

Мобильные почтальоны со всем необходимым техническим оборудованием будут приезжать к людям по вызову и предоставлять им как почтовые, так и финансовые услуги.

По словам Дундулене, это особенно удобно для тех, кто живет в удаленных селах, людей с физическими недугами и пожилых людей, которым сложно добраться до почты. Вызов почтальона бесплатный.

В ходе внедрения концепции "Почтальона будущего" реформируют 350 стационарных и 27 мобильных почтовых отделений.

Дундулене подчеркнула, что будут улучшены условия труда Почтальонов будущего и их социальные гарантии. Инвестиции во внедрение этой системы составят больше 1 млн. евро.

Жителей о возможности пользоваться новыми услугами уведомят через СМИ, общины.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Шяуляй из-за могил военных ВМВ застопорилась реконструкция площади (4)

Šiauliai
Снова застопорился технический проект реконструкции шяуляйской площади Возрождения. Нет проекта – не начнутся и работы, а сроки использования средств, выделенных Евросоюзом, очень жесткие, пишет Šiaulių naujienos.

В Литве задумались о распределении в регионы после ВУЗов (8)

В Литве задумались о распределении в регионы после ВУЗов
Литовский министр образования и науки Юргита Пятраускене говорит, что видит основание для дискуссии по предложению решать проблему нехватки специалистов в регионах, обязав студентов отрабатывать за бесплатное обучение в назначенном месте.

Каунас поздравил Вильнюс с днем рождения: вильнюсцев ждут бесплатные билеты (7)

Kaunas sveikina Vilnių gimtadienio proga
25 января Каунас поздравил Вильнюс и всех вильнюсцев с 694-ым днем рождения города. По этому случаю, 28 января Каунас дарит вильнюсцам бесплатный проезд на автобусах по маршруту Вильнюс-Каунас, бесплатные экскурсии и скидки в лучших каунасских ресторанах, кафе и барах, сказано в пресс-релизе Каунасской мэрии.

"Литовская почта" реформирует свою сеть в сельской местности (2)

Литовская почта реформирует свою сеть в сельской местности
Государственная компания "Литовская почта" модернизирует поставки почтовых услуг в сельской местности страны. Все почтовые услуги в скором времени будут предоставлять на дому у жителей или в отделениях мобильной почты почтальонов будущего, которые будут заезжать даже в самые удаленные села.

В Литву прибывают два еврокомиссара для обсуждения здравоохранения и инвестиций ЕС (5)

В Литву прибывают два еврокомиссара для обсуждения здравоохранения и инвестиций ЕС
В четверг в Литву прибывают два еврокомиссара для обсуждения вопросов здравоохранения и инвестиций фондов Евросоюза.
Facebook друзья
Rambler's Top100