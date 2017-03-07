Литовская "Миссия Сибирь" представлена в Праге

В июне 1940 года Литва была захвачена Красной армией, массовые аресты граждан начались в июле, а депортации, осуществленные силами НКВД с поддержкой местных коммунистов – 14 июня 1941 г. Приказ НКВД № 00122 и соответствующие инструкции касательно ликвидации «антисоветских элементов» в Литве, Латвии и Эстонии был издан заблаговременно, 11 октября 1939 года. В Сибирь ссылали представителей интеллектуальных и политических кругов, духовенства, учителей, врачей и фермеров.

Участником стартовавшего в 2006 г. проекта «Миссия Сибирь», который является данью памяти литовским ссыльным, стать не просто, надо пройти большой отбор. Тем не менее, желающих отправиться в дальнюю поездку, нередко опасную в условиях полудикой тайги, малонаселенной и непроходимой местности, не убывает. Фильм Юлии Цюрупы – не единственное свидетельство литовских экспедиций по местам проживания предков литовцев из числа спецпереселенцев. Ежегодно участники экспедиции создают одну документальную картину о сотнях пройденных километров, заброшенных кладбищах, на которых они находят, помимо прочего, литовские латинские кресты, нередко архаичной формы. Те, которые можно еще реставрировать, восстанавливают, или же ставят новые. Два года назад на крестах в местах захороненния ссыльных появились не только литовские национальные ленты, но также латвийские и эстонские.

Юлия Цюрупа: «Ежегодно почти тысяча молодых людей присылает свои заявки на участие в этой экспедиции».

Что вам удалось выяснить? Известно ли, скольким литовцам из примерно 300 тысяч человек удалось вернуться на родину?

«Да, в Сибири было примерно 300 тысяч литовских ссыльных. Каждого третьего жителя страны депортация каким-либо образом коснулась, так как в числе ссыльных оказался кто-то из его семьи. Насколько мне известно, на родину вернулся каждый второй депортированный. Очень многие там погибли. Многие не вернулись также потому, что им некуда было вернуться, у них не осталось ни дома, ни работы, вся семья была в Сибири. Некоторых не хотели принять родственники. С участниками моей экспедиции мы побывали на девяти кладбищах, поэтому, думаю, найти в ходе данных экспедиций за десять лет могли около ста литовских захоронений. Все они были осмотрены и прибраны».

На сибирских могилах встречаются и таблички с именами похороненных там латышей, эстонцев, как и выходцев из Западной Украины. По возвращении из Сибири участники экспедиции весь год посещают школы в разных городах Литвы, рассказывая об увиденном.

Реконструкции громких судебных фарсов

Слово директору фестиваля Яну Ржежихе.

«Страны Балтии нам очень близки своей историей, в которой много общего, как в положительном, так и в отрицательном смысле. В четверг в Ponrepo будет представлена программа латвийской делегации фестиваля. Запланирована на 2 марта и международная конференция в Сенате ЧР на тему «Пути веры, пути к свободе», на которую могут прийти все желающие. То есть эта тема, связанная с духовной жизнью человека, которая, полагаю, все же, возможно, важнее материалистического взгляда на жизнь, а он у нас, к сожалению, превалирует. Именно по этой причине мы стремимся включать в нашу программу реконструкцию показательных политических процессов. Реконструкции этих судебных фарсов уже девятый год проводится в сотрудничестве со студентами юридического факультета Карлова университета.

В этом году общественность сможет подробнее ознакомиться с делом «Махалка и другие обвиныемые», которое касалось чуда. Коммунисты стремились максимально ограничить влияние церкви, начать процесс атеизации населения. Надо сказать, что им в значительной мере этого, увы, удалось добиться».

Процесс подытожила известная «Акция К», направленная на ликвидацию монашеских орденов на территории Чехословакии. В подстроении Чигоштьского чуда обвинялся священник Йозеф Тоуфар. Во время его проповеди верующие, по их же словам, стали свидетелями необъяснимого внешними причинами движения алтарного креста, что позже привлекло в костел многочисленных паломников. Гэбисты подвергли Тоуфара пыткам, стремясь выбить у него признание, в результате чего 47-летний священник скончался.

Реконструкция упомянутого процесса состоится в субботу, 4 марта, в здании Верховного суда на пражском Панкраце.