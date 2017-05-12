Литовская группа Fusedmarc в финал "Евровидения" не вышла

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ru.DELFI.lt
пятница, 12 мая 2017 г. 07:40
11 мая прошел второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2017", на котором 16-м номером выступила литовская группа. К сожалению, полуфинал для нее закончился печальной нотой – в финал литовские исполнители не прошли.
Grupės "Fusedmarc" spaudos konferencija
© DELFI / Šarūnas Mažeika

После объявления результатов на пресс-конференцию исполнители группы Fusedmarc пришли с улыбками на лицах. "Не грустите", – это было первое слово, произнесенное Викторией Ивановской на встрече с литовскими журналистами.

"Мы все продолжим. Это была сила. Невозможно передать, как это было приятно, – рассказала о выступлении виктория. – Огромный опыт".

По словам Дениса, их весть достигла слушателей. "Мы – как вулкан", – пошутила Виктория и прибавила, что на 100 процентов довольна выступлением. "Все знают, почему так произошло, но в наших сердцах остается музыка, остается праздник, остается наша жизнь", – сказала Виктория, не пожелав сказать, почему комиссия и зрители дали им так мало баллов.

Исполнители Fusedmarc провели в Киеве две недели и порадовались этой возможности. "Мы увидели людей. Это общая сила. Вся поддержка, сила. Мы по-прежнему будем объединяться со всеми и попытаемся не упустить это настроение. Это даже сложно выразить словами. Это сила до слез. Мы держались за руки и плакали, не думая о победе или каких-то высоких планках. Мы просто были сами собой", – сказала Ивановская.

На вопрос, участвовали бы ли они еще раз в конкурсе "Евровидение", Виктория ответила: "Если появится такая песня, если надо будет, если нас пригласят. Обязательно".

На вопрос, кто из оставшихся достоин стать победителем, исполнители засомневались, а потом Виктория дала весьма абстрактный ответ: "Самый искренний человек".

Группа Fusedmarc не придает большого значения критике, которая раздавалась в Литве во время их пребывания в Киеве: "Народ нас выбрал, такова наша судьба".

"Не грустите, друзья, – сказала в конце беседы Виктория и улыбнулась. – Нет смысла о чем-то жалеть, поскольку мы получили большое счастье".

После второго полуфинала в финал вышли Болгария, Беларусь, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия.

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Литовская группа Fusedmarc в финал "Евровидения" не вышла (189)

Grupės Fusedmarc spaudos konferencija
11 мая прошел второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2017", на котором 16-м номером выступила литовская группа. К сожалению, полуфинал для нее закончился печальной нотой – в финал литовские исполнители не прошли.
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