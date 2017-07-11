Литовская футболистка в Швеции заключила брак со своей возлюбленной

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ru.DELFI.lt
вторник, 11 июля 2017 г. 07:33
В минувшие выходные в Швеции 27-летняя футболистка литовской женской сборной Виктория Будрите сыграла свадьбу со своей возлюбленной 30-летней Мариной Мелоди Виннерсьо. Первыми после свадьбы за интервью к спортсменке обратились и с браком поздравили ведущие радиопередачи на Radiocentras Гедас Срочка и Тимурас Аугуцявичюс.
Viktorija Budrytė ir Marina Melody Winnersjo
© Facebook

В прямом эфире Будрите сказала, что не думала, что ее свадьба на родине вызовет такой интерес, что она избегала внимания и не хотела общаться с журналистами.

Однако после беседы со своей второй половиной изменила свое мнение и поняла, что в Литве необходимо говорить об однополых браках.

"Перед беседой я волновалась. Брак – личное дело. Я не думала, что он вызовет такой интерес у литовских СМИ. Я просто хотела наслаждаться временем в обществе моей супруги. Позже мы посоветовались и решили, что будем говорить. Так мы поможем другим", - сказала в интервью о телефону Будрите.

По словам многократной чемпионки Литвы по футболу, ее свадьба была скорее шведской, чем литовской.

Сватов в Швеции никто не ловит и не вешает. На свадьбе было около 50 человек. Из Литвы приехала почти вся семья и три лучшие подруги", - рассказала футболистка.

После брачной церемонии она стала Будрите-Виннерсьо, такую же фамилию взяла и ее возлюбленная.

На вопрос, как она будет чувствовать себя в футболке с новой фамилией, собеседница ответила, что ненадолго приостановит свою карьеру, и пока не знает, когда вернется на поле.

"В ближайшее время буду улаживать разные дела, я на год ушла из спорта. Если после этого сборная пригласит, буду играть", - сказала нападающая.

Viktorija Budrytė ir Marina Melody Winnersjo
Viktorija Budrytė ir Marina Melody Winnersjo
© Facebook
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Литовская футболистка в Швеции заключила брак со своей возлюбленной (55)

Viktorija Budrytė ir Marina Melody Winnersjo
В минувшие выходные в Швеции 27-летняя футболистка литовской женской сборной Виктория Будрите сыграла свадьбу со своей возлюбленной 30-летней Мариной Мелоди Виннерсьо. Первыми после свадьбы за интервью к спортсменке обратились и с браком поздравили ведущие радиопередачи на Radiocentras Гедас Срочка и Тимурас Аугуцявичюс.
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