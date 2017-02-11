Литовская армия предложит альтернативные меню

После критики о питании служащих в армии вегетарианцев Литовская армия подготовила для них альтернативные меню.

Всего военнослужащим будут предлагать три разных меню, сообщило в субботу Минобороны.

Основное меню не изменится, но появилось меню без мясных и рыбных продуктов для вегетарианцев – в него не включены блюда из мяса и мясных продуктов, а также из рыбы и рыбных продуктов.

Кроме этого, разработано меню для вегетарианцев без продуктов животного происхождения. В нем вообще нет продуктов животного происхождения: молока, яиц, мясных продуктов и изделий из мяса, рыбы и изделий из рыбы, а также меда.

Для каждого гражданина, проходящего военную службу в армии Литвы, должны быть созданы условия, соответствующие их потребностям. А цель подразделений логистики – гарантировать надлежащее обеспечение военного, а также полноценное питание», - сказал командующий Управления логистики Литовской армии, лейтенант-полковник Рамунас Баронас.

Осенью 2016 года специалисты армии провели опрос о привычках питания военных. Когда выяснилось, что немало военных не едят мясо, рыбу, молоко, Управление логистики подготовило альтернативные сбалансированные меню. Хотя в настоящее время нет военных, изъявивших желание питаться без продуктов животного происхождения, предполагается, что такая необходимость может возникнуть, поэтому подготовлено три разных варианта меню.

Все варианты меню, также и альтернативные, должны соответствовать утвержденным физиологическим нормам питания военных, поэтому перед утверждением меню подготовлены точные рецептуры. Они подготовлены в сотрудничестве со специалистами по питанию Минздрава, военные дегустировали приготовленные вегетарианские блюда.

В настоящее время идет процесс закупки продуктов питания, необходимых для новых меню.

Военнослужащие, желающие питаться по альтернативному меню, должны сообщить об этом руководству.

Альтернативное питание в столовых будет осуществляться, даже если из нескольких сотен военных так питаться захочет лишь один или несколько. Альтернативные блюда можно будет готовить и в полевых условиях.

Специалисты по логистике планируют приобрести сухие пайки альтернативного меню у других стран НАТО, позже будут искать возможности начать производство литовских сухих пайков.