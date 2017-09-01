«Не из-за чего возвращаться», - откровенно говорит Юстас. Он поделился своей историей.
Агентству отдала последние деньги
Вместе с братом и мамой он жил в Биржай. Семье стало не хватать денег.
«Мама одна нас обеспечивала. Через некоторое время стало трудно выживать в Литве. Тогда мама с подругой решили уехать работать в Англию. Сначала она нашла работу через литовское агентство, которое помогло и с работой, и с жильем, и с дорогой. Она очень рисковала, так как последние деньги пришлось отдать агентству, о котором не было никаких отзывов», - рассказал Юстас.
Но пути назад не было, и женщина уехала, а детей оставила с бабушкой.
«Я ходил в школу. После уроков ничем не мог заниматься, надо было смотреть за братом – забрать из садика, приготовить поесть», - рассказал юноша.
Новая жизнь – за 80 евро
Прошло три месяца со дня отъезда мамы, когда она позвонила и спросила, не хочет ли он эмигрировать в Англию. «Я сразу не мог ответить. Нелегко уехать в другую страну, оставить друзей, близких, начать новую жизнь с нуля. Но через пару недель я решился, что лучше будет жить там. Все меня поддержали, желали успеха», - рассказал собеседник.
Услышав об этом, мама вернулась в Литву и забрала детей и последние ценные вещи.
«Пришлось ехать на микроавтобусе, с таким багажом это наиболее дешево. 80 евро на одного. Мы не планировали, что будем делать, мама позаботилась только о жилье», - сказал Юстас.
Работает и учится
На просьбу вспомнить о первой неделе в Англии, юноша сказал, что время шло очень быстро – новые впечатления, надо было привыкнуть к языку.
«Я хотел ходить в колледж, но это был мой первый год в Англии, и мне посоветовали посещать подготовительные курсы. Я все сдал на самые высокие баллы», - сказал Юстас.
Сразу после этого он начал искать работу. «Трудоустроиться было нелегко, потому что трудно найти колледж, который позволял бы и учиться, и работать по специальности, происходят отборы. Работодатели не смотрят на гражданство, надо только знать английский язык».
В 17 лет зарабатывает 3,9 евро в час
Сейчас юноша работает бизнес-администратором на фабрике по металлу. Работа довольно простая, заверил собеседник.
«Я отвечаю за инвентарь – должен составлять список всех вещей. Работа очень легкая, даже немного скучная. Так как я работаю как подмастерье, мне платят всего 3,50 фунта (3,9 евро) в час», - сказал собеседник.
От мамы он слышал, что обычно литовцы постоянно работают на фабриках. Многие соотечественники вынуждены терпеть плохие условия работы – холод, длинный рабочий день. Иногда работают более 12 часов в день.
«Но хорошая зарплата», - сказал юноша.
Дал советы желающим эмигрировать
На вопрос, приходится ли ему общаться с эмигрировавшими литовцами, Юстас сказал, что постоянно встречает их на улице, но те, кто учится в колледже, немного рассказывают о себе. Сам он охотно делится опытом.
«После приезда за год жизнь изменилась довольно сильно. Теперь мы живем не в квартире, а в 3-комнатном доме. В отпуск путешествуем по Англии, я интересуюсь системой власти. Я посоветовал бы приезжать сюда тем, кому трудно выжить в Литве. А также тем, кто хочет быстро заработать. Работу без труда найдет тот, кто не боится работать тяжело или долго», - сказал Юстас.
По его словам, английский язык необходимо знать людям, которые хотят здесь обосноваться, но временно жить и работать можно и без языка.
Будущее видит в Англии
На вопрос, планирует ли он вернуться в Литву, Юстас ответил, что будущее будет создавать в Англии.
«Квартиры, где мы жили, уже нет, я уехал после 9 классов. Думаю, было бы трудно вернуться и учиться дальше», - сказал он.
Он хочет зарабатывать столько, чтобы мог жить один. Этого он планирует добиться уже в следующем году.
«Конечно, хочется делать работу, которая была бы приятная. Думаю, каждый этого хочет. Но важно помнить, что, возможно, этого придется подождать. Но в конечном итоге, мы все получаем то, чего хотим», - сказал юный эмигрант.
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