Литовцы с воздушного шарa покaзaли члену Еврокомиссии БелАЭС

Правительство Литвы пытается убедить должностных лиц Евросоюза в небезопасности строящейся Белорусской АЭС (БелАЭС) не только за столом переговоров, но и нетрадиционными способами - для прибывшего в Вильнюс еврокомиссара по энергетике был организован полет на воздушном шаре, чтобы он своими глазами убедился в близости АЭС в Островце от литовской столицы.

Во вторник вечером во время полета на воздушном шаре комиссара Мароша Шефовича сопровождал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

"Ветер дул на восток, и мы своими глазами увидели, как близко от Вильнюса находится Островец", - заявила в среду BNS советник министра Аурелия Вярицкайте.

АЭС в Островце строит российская госкорпорация ядерной электроэнергии "Росатом", проект финансируется российским правительством. Станция строится всего в 20 километрах от белоруско-литовской границы и в 50 километрах от столицы Литвы - Вильнюса.

Литовское правительство считает, что БелАЭС строится в нарушение правил безопасности, оно также беспокоится о том, что станция может осложнить синхронизацию ЛЭП Балтийских стран с Западной Европой. С целью осложнить строительство станции Кабмин Литвы обещает не впускать электроэнергию, производимую на этой станции, и призывает пойти на такой же шаг другие страны региона.

В опубликованном в среду интервью литовской газете Verslo zinios еврокомиссар дал осторожную оценку такой инициативе - он утверждает, что возникают вопросы о том, как запрет на импорт электроэнергии согласуется с установками Всемирной организации торговли и о том, как это поможет укрепить ядерную безопасность.

Белоруссия же утверждает, что станция строится при соблюдении требований безопасности. На БелАЭС будет оборудовано два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, а второй - в 2020.