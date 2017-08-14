Литовцы Польши изложат премьеру Литвы свою озабоченность

Проживающие в Польше литовцы премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису, который собирается к ним приехать, намерены высказать свою озабоченность относительно ситуации с образованием, так как в местных школах не хватает литовских учебников, вызывают беспокойство предложения, могущие ограничить преподавание литовской истории и географии, а также оказываемую Литвой поддержку.

Председатель общины поляков Литвы Дануте Валуконите сказала, что решение премьера праздновать Жолинес в Пунске имеет важное значение для местной общины как знак поддержки Литвы.

"Мы, литовцы Польши, живём на этнических землях литовцев, и чувствуем себя хозяевами в этом уголке Польши. Очень рады, что к нам приезжает премьер. Нам очень нужна поддержка, чтобы мы чувствовали, что важны Литве", - сказала она BNS.

Директор литовской гимназии Žiburio в Сейнах Альгирдас Вайцекаускас сказал, что даже и на ведущихся на литовском языке уроках школьники должны учиться по польским учебникам, и этот вопрос Польша решает очень тяжело.

"У нас есть только учебники по литовскому языку, а другим предметам мы обучаем по польским учебникам. Вопрос учебников очень актуален и очень медленно решается", - отметил BNS Вайцекаускас.

Он подчёркивает, что проблемы могут возникнуть и в связи с приказом министра образования, могущим ограничить финансирование уроков по истории и географии Литвы.

Кроме того, в настоящее время в суде ведутся споры в связи с задолженностью самоуправления Сейнов школе.

А.Вайцекаускас также указывает на тот факт, что готовящийся закон о патриотическом воспитании запрещает зарубежным странам оказывать поддержку неправительственным организациям, что может помешать оказанию Литвой поддержки деятельности местных литовцев.

В Польше проживает примерно 5 тыс. литовцев.