Лишь каждый третий доволен уровнем демократии в Литве

Лишь треть жителей довольны уровнем демократии в Литве, противоположного мнения придерживаются 6 из 10, демонстрирует опрос.

В марте этого года положительно уровень демократии Литвы оценили 34% респондентов, отрицательно — 59%, а у 7% респондентов по этому вопросу не было никакого мнения, показало исследование, проведенное 10-19 марта по заказу информационного агентства ELTA компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai.

Его результаты идентичны проведенному год назад (в март 2016) опросу.

Тем, как в Литве действует демократия, чаще довольны молодые люди до 30 лет, жители крупных городов, респонденты с высшим образованием и с самым высоким уровнем семейного дохода (более 900 евро в месяц), специалисты, служащие и студенты.

Чаще, чем другие, тем, как работает демократия в стране недовольны люди старше 50 лет, жители сельской местности, респонденты со средним образованием, с минимальным уровнем семейного дохода (менее 550 евро в месяц), пенсионеры, рабочие и безработные.

Уровнем демократии в стране намного больше довольны сторонники Союза отечества — Христианских демократов Литвы и Литовского союза крестьян и зеленых, а больше всего недовольны избиратели Литовской избирательной акции поляков — Союза христианских семей.