Linava взыскала с бывшего работника почти 150 000 евро

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ru.DELFI.lt
пятница, 5 мая 2017 г. 13:55
Вильнюсский окружной суд через суд взыскал с бывшего работника А.Д. 147 100 евро в качестве возмещения ущерба.
Justice
© TEISMAI.LT

Ущерб был нанесен ассоциации 5 лет назад, когда А.Д. перевел долг задолжавшей ассоциации компании Kalchas на счет фактически неплатежеспособной компании Autokalchas. Долг Kalchas составлял 155 580 евро.

"Для нас это решение суда особенно важно, оно защищает ассоциацию Linavа, а в том числе – и репутацию всех перевозчиков", – сказал глава Linava Эрландас Микенас.

Решением ВОС с бывшего работника А.Д. взыскала 147 000 евро, 5% от суммы до полного выполнения постановления суда и 9600 евро в качестве расходов на суды.

В марте с того же работника Вильнюсский участковый суд взыскал почти 42 000 евро, которые ему были выданы в виде кредита, который он не вернул. Это постановление суда было обжаловано.

Микенас заметил, что, по традиции, во время правления президента Стасиса Дайлидки работникам стали выдавать беспроцентные кредиты.

Интересы ассоциации представляет адвокатская контора Magnusson ir partneriai.

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