Лига геев просит о вето по поводу решения Сейма о партнерстве

Лига геев Литвы (ЛГЛ) в среду сообщила, что обратилась к президенту Дале Грибаускайте с просьбой наложить вето на решение Сейма об имплементации директивы Евросоюза (ЕС), которое не предоставило партнерам права членов семьи.

Принятый парламентом поправки к Закону о равных возможностях закрепляют запрет на дискриминацию по признаку гражданства граждан ЕС и членов их семей при реализации права на свободу передвижения, но членами семьи считаются лишь супруги и дети до 21-ого года.

ЛГЛ утверждает, что такой закон создаст основание для дискриминации и находящихся в Литве граждан других стран ЕС, зарегистрировавших партнерство.

"Некоторые члены Сейма целенаправленно работают на то, чтобы в Литве не защищались права членов ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы). С другой стороны, нам следует понять, что эти поправки к Закону о равных возможностях прежде всего говорят о гражданах наших стратегических партнеров из ЕС", - сказал для пресс-релиза лидер ЛГЛ Владимир Симонько.

"Литовский парламент дает понять, что зарегистрированные партнеры в нашей страны могут дискриминироваться на законном основании", - добавил он.

В предварительном проекте закона, предложенном Министерством социальной защиты и труда, среди членов семей граждан ЕС назывались и их партнеры, однако Сейм воспротивился такой формулировке.

Сторонники исключения партнеров из закона утверждают, что это соответствует национальному праву Литвы, потому что в стране нет института партнерства.

Имплементируемая Литвой директива также распространяется на граждан государств Европейского экономического пространства и членов их семей. Как указало Министерство социальной защиты и труда в пояснении к рассмотренному в сейме проекту, эта директива должна была быть перенесена в национальное право еще год назад.

Согласно директиве, для граждан стран ЕС и государств Европейского экономического пространства, а также членов их семей должны быть созданы такие же условия для пользования социальными и налоговыми льготами, как и для граждан Литвы.