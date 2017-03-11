Лидеры страны поздравляют с 11 марта: в этот день смелая мечта воплотилась в реальность

Президент Даля Грибаускайте в субботу утром обратилась к жителям свободной Литвы и поздравила с еще одной весной свободы.

"Это особый день, когда смелая мечта и легендарные слова "Литва будет свободна!" стали реальностью.

27 лет назад наш народ и себе и миру снова доказал, какой внутренней силой одарены люди, стремящиеся к освобождению и независимости.

Наше молодое государство впереди ждет еще немало вызовов и еще больше возможностей. Расти, учиться, творить и работать. Беречь независимость. Она наделяет нас чувством гордости и веры в то, светлые цели достижимы", – сказала президент, пожелав быть достойными своей свободы.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис подчеркнул, что 27 лет назад был подписан акт о Восстановлении независимости, который означает не только выбор нашего общества, выбор свободы.

"Это и обязательство: идя по пути свободы необходимо заботиться о своей стране, ее благосостоянии. Мы должны единодушно и ответственно работать, осуществлять необходимые реформы и добиваться прогресса во всех сферах государства.

Давайте брать пример у тех, кого мы должны благодарить за акт о Восстановлении независимости. Давайте брать пример решимости, сплочения, единства и понимания, что только общими усилиями мы можем создать сильную, смелую, современную и процветающую Литву", – сказал премьер-министр Сквернялис.