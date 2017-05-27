Liberation: Литве нужен заслон от аппетитов России

После аннексии Крыма в 2014 году Вильнюс опасается, что может стать новой целью Москвы. Республика укрепляет границы и ставит себя под защиту НАТО.

Более 3,5 миллиона евро на строительство заслона и усиление контроля на десятой части внешней границы Европейского Союза и России, то есть на границе Литвы и Калининградской области. Такое решение приняли в Вильнюсе. Возведение заграждения высотой в 2 метра и длиной в 44,6 километра должно начаться уже совсем скоро и завершиться до конца декабря. Большая часть границы двух стран проходит по реке: Неман разделяет их на протяжение более 100 километров.

Кроме того, работы будут впервые финансироваться из национального бюджета, а не вестись на европейские средства. В стратегии национальной безопасности, принятой в начале января литовским парламентом, Россия и ее «агрессивное поведение» открыто называются главной угрозой для прибалтийского государства, которое обрело независимость всего четверть века назад. «Одно из средств борьбы с угрозой — усиление защиты границ, в частности с Калининградской областью», — считает занимающий свой пост с декабря министр внутренних дел Эймутис Мисюнас (Eimutis Misiunas). Как бы то ни было, он сам признает, что заграждение призвано в первую очередь стать препятствием для контрабанды (главным образом, сигарет) и нелегальной иммиграции.

Страх подрывной деятельности

Все помнят произошедшее с сотрудником эстонских спецслужб Эстоном Кохвером (Eston Kohver), который был задержан Россией на границе двух стран в сентябре 2014 года и отпущен год спустя. «Это проволочное заграждение в любом случае не остановит танки», — полагает эксперт по вопросам безопасности Вильнюсского университета Маргарита Сесельгите (Margarita Seselgyte). В то же время оно может оказаться эффективным для противодействия гибридным угрозам: «В последнее время мы все больше опасаемся сценария с проникновением через границу российских сил, действиями контрабандистских групп и подрывной деятельностью». В пример, она приводит неподтвержденный на данный момент инцидент с высадкой российских спецподразделений на побережье Литвы.

Заграждение пройдет через Кибартай, один из ключевых пограничных пунктов, через который проходит автотрасса и железнодорожные пути. Глава этого некогда процветавшего города Ромас Сунокас (Romas Sunokas) ничего не боится и пока что не замечал никаких инцидентов. Более того, он постоянно ездит из одной страны в другую. «Привычка с тех времен, когда никакой границы еще не было», — говорит он. Смешанные браки здесь тоже часты. «Когда сюда изредка приезжают важные люди, мы говорим о занятиях по гражданской обороне», — рассказывает он, называя происходящее «политической горячкой». Для него главные проблемы — это безработица и сокращение населения.

Угроза нападения

«Отношения с Россией вот уже многие годы складываются весьма посредственным образом», — подчеркивает Маргарита Сесельгите. Постепенная милитаризация России, агрессия в Грузии в 2008 году и на Украине — все это разжигает в Литве страхи насчет новой оккупации. «Я говорила обо всем этом, когда была министром обороны (с 2008 по 2012 год), но на это никто не обращал внимания», — рассказывает депутат Консервативной партии Раса Юкнявичене (Rasa Jukneviciene). Она и представить себе не могла, что НАТО однажды отправит батальон в Литву (причем под немецким командованием). Решение на этот счет было утверждено на саммите НАТО в Варшаве в июле прошлого года, а конкретные меры были приняты весной.

В последнее время президент Литвы Даля Грибаускайте сдержанно отзывается о Владимире Путине, хотя до этого называла его методы «террористическими». Условие для формирования сдерживающих средств в регионе, считает Маргарита Сесельгите, для которой угроза все еще реальна. «Раз у наших границ сосредоточены сотни тысяч военных, военная разведка и управление государственной безопасности впервые отметили в своем последнем докладе существование угрозы традиционного нападения», — утверждает Раса Юкнявичене.

Намеченные на сентябрь российские военные учения «Запад» станут проверкой для военных структур и спецслужб. У границы Прибалтики будут находиться десятки тысяч российских солдат. В Калининградской области в свою очередь уже были развернуты ракетные комплексы «Искандер», способные нести ядерные боеголовки. В ходе недавней поездки в Вильнюс министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis) выразил готовность укрепить защищенность прибалтийских республик. В частности это может предполагать размещение американских комплексов Patriot этим летом, как пишет литовская пресса.