Лето начнется с нелетней погоды

Календарное лето в Литве начнется скорее весенней погодой. В первый день лета температура воздуха днем составит 14–19 градусов, сказал LRT синоптик Витаутас Сакалаускас.

30 мая погода будет спокойной, вероятность дождя в этот день невелика. Температура воздуха днем составит 20–25 градусов.

В последний день календарной весны – в среду – погода будет контрастной. "С запада приблизится атмосферный фронт, во многих районах пройдут дожди, местами с грозами. Усилится ветер. Днем местами порывы ветра составят 15–18 м/с. Будет облачно, поэтому ночью температура сильно не понизится. Будет не ниже 15 градусов тепла", – прогнозировал синоптик.

В среду днем будет 15–20 градусов тепла.

1 июня погода больше напомнит весеннюю. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ожидается порывистый ветер – порывы составят 15–18 м/с. Ночью температура составит 8–13 градусов, а днем – всего 14–19 градусов.