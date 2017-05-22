Летняя погода понемногу отступит

Перемены наступят не сразу, а постепенно. В начале недели будет сухо, солнечно, будет тепло. Во второй половине недели уже потребуется зонт и свитер. Однако для оживления природы дождь очень нужен.

В понедельник ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика. В окрестностях Вильнюса и Каунаса переменная облачность. В Вильнюсе ночью будет 9–11, утром 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20 градусов. В Каунасе температура будет колебаться в пределах 13–16 градусов, днем 20–21 градус. В Шяуляй в первой половине дня будет пасмурно, 11–13 градусов. Днем воздух прогреется до 20 градусов. На взморье будет ясно. Ночью и утром 11–14, днем 16 градусов тепла.

Во вторник ожидается порывистый ветер. Будет солнечно и сухо. В Вильнюсе и Каунасе небольшая облачность. Ночью 8–12, днем 20 градусов. В первой половине дня в Шяуляй будет ясно, 8–11 градусов. Днем появятся облака, воздух прогреется до 19–20 градусов. На взморье небольшая облачность. Ночью и утром будет 10–12, днем около 14 градусов.

В среду облачность повысится, во многих районах ожидаются дожди. В окрестностях Вильнюса и Каунаса в первой половине дня облачность будет небольшой, будет 9–12 градусов тепла. Днем пойдет дождь. Воздух прогреется до 19–20 градусов. В Шяуляй ночью и утром невысокая облачность, 10–13 градусов. Днем пойдет небольшой дождь, будет 18–19 градусов. На взморье днем ожидаются осадки. Ночью и утром температура 11–13, днем 15 градусов.

В четверг будет пасмурно, дождь. В Вильнюсе и Каунасе ожидается дождь. Ночью и утром будет 11–14, днем 18 градусов. В Шяуляй также будет облачно и дождливо. В первой половине дня 10–13, днем 16–17 градусов. На взморье сильный дождь ожидается ночью и утром, будет 10–12 градусов. Днем воздух прогреется до 13–14 градусов, облака немного рассеются.

В пятницу станет еще прохладнее. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно. Ночью и утром 10–12, днем около 13–15 градусов. В Шяуляй дождь. Ночью и утром 9–11, днем 15 градусов. На взморье ожидается сильный ветер, небо будет ясным. Небольшой дождь возможен только ночью. Ночью будет 10, днем до 13 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные будет солнечно, вернется теплая погода.