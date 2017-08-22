Летние заторы испытывают терпение вильнюсцев: назвали самые проблемные места

Заторы на дорогах сводят водителей с ума и становятся настоящим испытанием, самыми закаленными в этом смысле становятся жители крупных городов. Вильнюсцы рассказали, что нередко в заторе приходится проводить и по полчаса. Журналисты решили выяснить, на каких дорогах чаще всего формируются заторы и что предпринимают для улучшения пропускной способности дорог.

Одни вильнюсцы до сих пор злятся, попадая в заторы, другие к ним уже привыкли. Однако горожане согласны с тем, что нужны перемены. Жительница Вильнюса Юрате Пускяпалите каждый день едет на работу в ТЦ Akropolis около 15 минут. Она едет на машине из Нижних Панеряй и самые большие заторы на ее пути появляются на ул. Гележинё Вилко, проспекте Конституциёс и ул. Оланду.

"Меня заторы не злят, я понимаю, что живу в довольно большом городе. Сижу в машине, слушаю музыку, смотрю по сторонам. Может, немного сбивает с толку движение на Антакальнисской кольцевой, но думаю, пока водители не изменятся, проблема не исчезнет", – сказала она.

Вильнюсец Дарюс Домаркас попадает в заторы реже – он работает дома, а в часы пик старается на дороги не выезжать. "Я думаю, модернизация общественного транспорта и увеличение числа транспорта способствовали бы его большей популярности среди жителей. Это уменьшило бы число машин на дорогах", – сказал он.

5 км от дома до работы жительница Вильнюса Лаура Крижявичюте преодолевает в течение 6-8 минут. "Я стараюсь избежать затор, выехав из дома в подходящее время. Я несколько раз попадала в затор, это отнимало 30-40 минут. Самые большие заторы бывают на проспекте Конституциёс, ул. Гележинё Вилко и Т.Нарбуто", – заметила она.

Представитель Susisiekimo paslaugos Алексей Апанович заметил, что, по сравнению с прошлым годом, количество заторов на дорогах в Вильнюсе снизилось.

"По сравнению с летом 2016 года, этим летом заторов в городе стало меньше. Не бывает затора на проспекте Лайсвес во время утреннего и вечернего пика, на ул. Укмергес из центра во время вечернего пика, а в сторону центра во время утреннего пика на ул. Укмергес затор уменьшился на 50%", – сказал он.

По данным Susisiekimo paslaugos, этим летом затор на ул. Укмергес во время утреннего пика фиксируется в течение 30 минут. Суточные потоки транспорта на ул. Укмергес и проспекте Лайсвес уменьшились на 19% и 18%. Это результат открытия третьего этапа Западной объездной дороги.

Однако летом чаще всего заторы формируются на слегующих перекрестках Вильнюса:

ул. Гележинё Вилко - Укмергес;

ул. Калварию - Карейвю - Озо;

ул. Жирню - Лепкальнё - Минское шоссе;

На сложности на дорогах в часы пик жалуются водители, которые едут по ул. Оланду, Гарюну, а во время утреннего пика - на Западной объездной дороге в сторону Гарюнай. Из-за ремонта на дорогах иногда фиксируют заторы и на других улицах столицы.

Что предпринимают для снижения числа заторов?

"Летом специалисты проверяют действие системы светофоров, перекрестки, где часто формируются заторы, уже подготовлены, для их управления созданы специальные программы регулирования и управления, которые увеличивают пропускную способность. Цель регулирования этих светофоров – снижение время простоя на самых загруженных перекрестках", – сказал Апанович.

Для безопасности были оборудованы следующие перекрестки:

ул. Калварию - Трейнё,

ул. П.Лукшё - Кубиляус и Карейвю.

Реконструируют перекрестки:

пр-т Саванорю - ул. Саусупё,

ул. Видуно - Караляучаус,

Молетское шоссе - ул. Кайрюкщчё.

Для удобства водителей оборудуют новое соединение ул. Сантарос. На улицах с интенсивным движением (Гележинё Вилко, пр-т Пилайтес, ул. Озо, Тайкос и др.) ведутся работы связанные с асфальтированием, меняют изношенное покрытие.

Апанович подчеркнул, что в городе повышают безопасность пешеходов и велосипедистов: оборудуют новые велодорожки, меняют программы управления светофорами.

"Несколько дней назад начала действовать новая система "Паркуйся и езжай", цель которой – снижение числа автомобилей в центральной части города, водителей побуждают оставлять машины на специальных площадках и дальше ехать на общественном транспорте – если 15 водителей авто пересядут в автобус, то на улице освобождается отрезок в 100 м", – сказал специалист.

Мэрия старается сделать так, чтобы основные работы, связанные с ремонтом дорог, завершились до начала сентября.