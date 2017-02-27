Легендарный литовский баскетболист "отхватил" земли у государства

Бывшая звезда литовского баскетбола, а сейчас предприниматель Шарунас Марчюленис уже много лет назад занял часть государственной земли рядом со своим участком на Жверинасе, недалеко от берега Нерис.

Несмотря на то, что за забором Марчюлениса немало государственной земли, государственные ведомства до сих пор не смогли обязать предпринимателя устранить нарушения.

Сам Марчюленис утверждает, что много лет назад огородить эту землю ему разрешило местное староство. Но такие действия означают, что староство превысило свои полномочия, поскольку оно не является управляющим землей и не имеет право принимать подобные решения.

Участок земли, принадлежащий лично Марчюленису - это 9 соток, но огородил он около 19 соток, значит, большая часть огороженной земли - государственная.

На государственной земле стоит не только забор, но и ворота.

Бывший баскетболист купил землю еще в 1995 году, а его роскошный дом там появился в 1999 году. Когда точно появился забор, неизвестно, но судя по фотографиям местности, в 2006 году он уже точно был.

Марчюленис сказал DELFI, что староство разрешило ему огородить эту землю, поскольку до появления забора это место было излюбленным местом асоциальных личностей. В обмен на разрешение Марчюленис обязался привести склон в порядок и засадить его растениями. Однако соглашение не было оформлено на бумаге.

"Я свое обязательство выполнил – привел в порядок склон, посадил растения, у староства претензий ко мне не было. Я и не думал, что спустя 20 лет эта договоренность уже не действует и придется все оформлять письменно. Я уже начал процесс оформления", - сказал Марчюленис.

Однако DELFI напоминает, что государственной землей управляет Национальная земельная служба (НЗС), староство не может принимать подобные решения. По закону, частным лицам передавать государственную землю вообще запрещено. Более того, часть огороженной Марчюленисом земли - это государственный лес, а его ни в коем случае не могут приватизировать.

НЗС больше года назад (14 февраля 2016 года) выяснила, что государственная земля огорожена. В апреле прошлого года владельцу земли был назначен штраф, а забор остался на прежнем месте.

Пресс-секретарь НЗС Руслан Голубов информировал, что служба планирует провести повторную проверку на этом участке.