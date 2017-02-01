Легенда литовского театра и кино Адомайтис отпраздновал 80-летний юбилей

Только министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон пришла поздравить Ремигиюса Адомайтиса - легенду литовского театра и кино, который 31 января отметил свой 80-летний юбилей. Высшие чины государства не почтили его юбилейный вечер своим присутствием, только прислали "бумажные" поздравления и благодарности.

Торжественный вечер по случаю юбилея Адомайтиса состоялся в Вильнюсском малом театре, настоящим основателем и хозяином которого является режиссер Римас Туминас. Туминас сказал, что такое отношение власти придает горечь. "Нельзя "пропустить" Адомайтиса, не прийти на него. Это – Литва, это – человек, который сделал больше чем все министры вместе взятые", – сказал он обращаясь к Адомайтису и собравшейся публике.

Главным акцентом вечера, по просьбе Адомайтиса, была презентация монографии исследователя театра Дайвы Шабашявичене "Песчаные замки. Регимантас Адомайтис: роли, тексты, письма".

Позже состоялся показ фильма о том, как Адомайтис отправился в отпуск на Карибских островах. К сожалению, около Науининкай сломался автомобиль такси, на котором он ехал в аэропорт, а актер с импозантным чемоданом вернулся... в Малый театр.

После этого на сцену вышел сам виновник торжества.

"Нет смысла перечислять все роли – кто интересовался театром, наверняка видел, а словесные характеристики не передают реальность. Подчеркну еще раз – обязательным условием моих ролей была любовь, которая заканчивалась также быстро, как начиналась: а однажды утром я понял, больше не хочу театра... и я перестал с ним общаться. Так или иначе, шел восьмидесятый год жизни", – сказал легендарный актер.

Адомайтис родился 31 января 1937 года в Шяуляй. В Вильнюсском университете он окончил факультет физики и математики. В 1959–1962 гг. он учился актерскому мастерству в Вильнюсской консерватории. Первый год после окончания учебы он работал в разных театрах Литвы, затем в 1962–1963 г. - в драмтеатре Капсукаса (Мариямполе), в 1963–1967 гг. – в Каунасском драматическом театре, в 1967–2002 гг. работал в Литовском национальном драматическом театре, а с 2002 г. стал вольным актером и работал в разных театрах; последние его роли были созданы в Вильнюсском малом театре.

В театре Адомайтис создал больше 60 ролей, важнейшие из них – Миндаугас (1969), Мажвидас (1978) в исторических драмах Юстинаса Марцинкявичюса, поставленных Хенрикасом Ванцявичюсом.

В литовских и зарубежных фильмах Адомайтис создал больше 70 ролей (он снимался в Литве, России, Беларусь, Армении, Украине, Молдавии, Латвии, Германии). Самые значительные роли: Донатас в фильме Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать" (1965), Эдмунд – в "Короле Лире" Григория Козинцева ("Ленфильм", 1971), Франциск – в фильме Жалакявичюса "Это сладкое слово - свобода" ("Мосфильм", ЛКС, 1971) и др.