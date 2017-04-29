Лед тронулся: вскоре закончат согласовывать законопроект о защите прав ребенка

В Сейме вскоре должны закончить согласовывать вызвавший много споров законопроект, регламентирующий защиту прав ребенка.

Как пишет газета Lietuvos žinios, в нем расширяются возможности забирать у родителей детей, предусмотрено появление дежурящих круглосуточно мобильных команд, более интенсивная работа с семьями социального риска.

По поводу этого законопроекта копья ломаются уже не первый месяц. После трагедии в Кедайняй, когда умер жестоко избитый в семье ребенок, Сейм поспешил принять поправки, которыми запретил насилие в любой форме против детей, также и физические наказания.

Но о других изменениях до сих пор не прекращаются дискуссии. Комитет Сейма по социальным делам и труду все еще обсуждает и согласовывает с Министерством социальной защиты и труда поправки к закону, представленные несколькими парламентариями – Довиле Шакалене, Рамунаса Карбаускиса, Моники Навицкене и Томаса Томилинаса.