Лед тронулся: вскоре закончат согласовывать законопроект о защите прав ребенка

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BNS
суббота, 29 апреля 2017 г. 11:40
В Сейме вскоре должны закончить согласовывать вызвавший много споров законопроект, регламентирующий защиту прав ребенка.
Lopšelis - darželis "Bitutė"
© DELFI / Rafael Achmedov

Как пишет газета Lietuvos žinios, в нем расширяются возможности забирать у родителей детей, предусмотрено появление дежурящих круглосуточно мобильных команд, более интенсивная работа с семьями социального риска.

По поводу этого законопроекта копья ломаются уже не первый месяц. После трагедии в Кедайняй, когда умер жестоко избитый в семье ребенок, Сейм поспешил принять поправки, которыми запретил насилие в любой форме против детей, также и физические наказания.

Но о других изменениях до сих пор не прекращаются дискуссии. Комитет Сейма по социальным делам и труду все еще обсуждает и согласовывает с Министерством социальной защиты и труда поправки к закону, представленные несколькими парламентариями – Довиле Шакалене, Рамунаса Карбаускиса, Моники Навицкене и Томаса Томилинаса.

BNS
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