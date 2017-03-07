Латвия: недовольные жители пригрозили заблокировать трассу в Литву

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rus.DELFI.lv
вторник, 7 марта 2017 г. 11:12
Протестуя против критического состояния дорог в Баускском крае (Латвия), жители Брунавской волости заявили о готовности блокировать движение транспорта на шоссе Рига-Бауска-граница Литвы. Об этом агентству LETA рассказала глава волостного совета Байба Марченкова.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Все же надеемся, что на столь экстремальный шаг нам не придется пойти. Пусть государство ищет решение проблемы", — пояснила она, добавив, что недовольство местных жителей очень сильное. Ответ от властей волость ждет в установленном законом порядке — он должен быть дан в течение месяца.

В случае протеста к жителям Брунавской волости могут присоединиться и активисты из соседней Межотненской волости, где часть дорог также находится в ужасном состоянии. Те дороги, которые находятся в ведении самоуправлений, в значительно более хорошем состоянии — муниципалитеты регулярно выделяют деньги на приведение дорог в порядок. Однако те, за которые отвечает государство, находятся в бедственном состоянии.

Как сообщалось, днем ранее депутаты думы Баускского края единогласно проголосовали за резолюцию, принятую краевым консультативным советом по предпринимательству, о состоянии дорог в восьми волостях.

Предприниматели Баускского края требуют немедленной и согласованной политики государства и самоуправлений по сохранению государственной сети грунтовых дорог. Они считают, что для спасения и восстановления дорог нужно немедленно разработать государственный механизм.

"Все дороги Латвии за короткое время по мановению волшебной палочки отремонтировать невозможно", — заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" премьер-министр Марис Кучинскис, комментируя ситуацию в Баускском крае. "Не могу обещать, что деньги посыпятся из воздуха, и мы немедленно починим все дороги". — заявил Кучинскис, пояснив, что правительство будет приводить в порядок дороги постепенно, с улучшением экономической ситуации в стране.

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Общество

Латвия: недовольные жители пригрозили заблокировать трассу в Литву (1)

Латвия: недовольные жители пригрозили заблокировать трассу в Литву
Протестуя против критического состояния дорог в Баускском крае (Латвия), жители Брунавской волости заявили о готовности блокировать движение транспорта на шоссе Рига-Бауска-граница Литвы. Об этом агентству LETA рассказала глава волостного совета Байба Марченкова.

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