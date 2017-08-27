Депутат сомневается, что это предложение - искреннее и дружественное действие.

"Вряд ли это дружественное действие. Когда с озабоченным выражение на лице сообщают, что обсудят вопрос предоставления статуса. Проходит несколько недель в обсуждениях, тогда начинаются возмущения, насмешки и выливание помоев. Каждый гражулис, каждый буткявичюс выскажет свое мнение – "где это видано", "как он смеет"? Неважно, что процесс инициировали политические оппоненты", – написал в Facebook Габриэлюс Ландсбергис, внук профессора.

Он сказал, что с самого детства помнит эту лавину помоев и клеветы, которую тенденциозно выливали на его дедушку и всю их семью.

"Я с детства помню, как порочили имя моего дедушки – разваленные колхозы и виллы в Швейцарии, построенные из их шифера", – писал Ландсбергис.

Политик обратил внимание на то, что каждый парламент поднимает этот вопрос – предоставление Ландсбергису статуса президента: "Сколько раз его поднимали? Хотя бы раз в каждом новом парламенте".

Несколько дней назад Пранцкетис публично поделился идей, что было бы разумным по случаю 85-летия Ландсбергиса обсудить вопрос предоставления ему статуса президента как первому фактическому главе Литвы.

Сразу же после этого лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал, что такое предложение "крестьяне" навряд ли поддержат.

Это не осталось незамеченным в записи Габриэлюса Ландсбергиса.

"Я не знаю, есть ли злые намерения у спикера, но мудрый политик сначала проверил бы, поддерживает ли его предложение, к примеру, хотя бы его фракция. Если нет, то стоит ли такое предлагать? А если знает, что не одобряет, тогда его действие - элементарная насмешка над бывшим главой. Да и время для таких насмешек подходящее", – сказал Ландсбергис.

Своими комментариями по этому вопросу поделились и представители соцдемов, они сомневаются, что для этого есть юридические основания. Они ссылаются на постановление Конституционного суда. КС установил, что должность главы Восстановительного Сейма не может приравниваться должности президента.

Масла в огонь подлил и бывший депутат Восстановительного Сейма Аудрюс Буткявичюс. Этот политик, который отбыл срок за мошенничество, но сохранил депутатский мандат, сказал Lietuvos rytаs, что "Витаутас ландснергис никогда не был главой страны".

По его словам, фактическим руководителем страны тогда была Казимира Прунскене, тогдашний премьер-министр.

"Этот человек сидел в кабинетике Верховного совета, ел батон со сгущенным молоком и играл на фортепьяно", – сказал о Ландсбергисе Буткявичюс.

Реагируя на насмешки Буткявичюса, внук Ландсбергиса написал: "Раздражает, что "крестьяне" не выполняют обещания? Раздражает, что Рамунас не говорит правду? Вот, лучше повозмущайтесь на тему Ландсбергиса. До сих пор срабатывало, сработает и сейчас. Но может уже хватит или, как? Если нет ответа, может, больше не поднимаем этот вопрос? Просто из уважения. Или здравого смысла".