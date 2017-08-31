"Сегодня я не вижу возможности присоединиться к коалиции. Тому есть одна причина – есть разница в ценностных установках фракций, и, наверное, это нужно шире обсудить во фракции, где я не думаю, что сегодня одобрят коалицию с фракцией "крестьян", - сказал Ландсбергис, который считает, что "фракция соцдемов сделает все ради того, чтобы остаться в коалиции".

Лидера консерваторов успокоила перспектива осенней сессии. По его словам, планируют представить парламенту около 400 проектов новых законов, к которым каждый может представить свои замечания и поправки. Между тем оппозиция, по его словам, не видит эффективного правящего большинства.

"Один из моих вопросов - как будет выглядеть - не едем ли мы на санках с горки вниз без тормозов и не случится ли что-то более серьезное, чем перелом ног", - сказал Ландсбергис.

Лидер консерваторов не исключает возможности, что члены возглавляемой им партии в парламенте захотят поддержать некоторые инициативы "крестьян", как это было с реформой лесничеств.

Он назвал в числе необходимых работ изменение налоговой реформы, но консерваторы представляют ее себе совершенно иначе, нежели Минфин.

"Мы видим ее иной, но если начнется дискуссия в парламенте о последовательной налоговой реформе, мы готовы принять участие в ней", - сказал Ландсбергис.

По его личному мнению, нужно решать и вопрос образования. "Сегодня Литва нуждается в ясном плане, что мы будем делать дальше. В сфере высшего образования мы сделали первые шаги, мы ждем, что это продолжится, что будет дальше. Но, по моему мнению, среднее образование, зарплаты учителей, вся структура, она нуждается во внимании политиков", - сказал Ландсбергис.

По словам Сквернялиса, на встрече речь шла о будущих работах, но о возможности создания коалиции не говорили.

На вопрос о том, что возможно нужна помощь, премьер сказал, что об этом говорить пока рано, так как действует коалиционное соглашение с социал-демократами.

Встреча с Ландсбергисом состоялась перед новым политическим сезоном, в котором решится судьба коалиции.