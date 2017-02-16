Ландсбергис обратился к Лукашенко

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ELTA
четверг, 16 февраля 2017 г. 15:32
Бывший председатель Восстановительного Сейма Литвы Витаутас Ландсбергис во время выступления с балкона Дома подписантов больше всего внимания уделил опасности, которую представляет строительство АЭС в Беларуси, и призвал главу Беларуси Александра Лукашенко прекратить строительство в Островце.
© DELFI / Tomas Vinickas

По словам профессора, Литва сейчас столкнулась с двойным атомным шантажом - дислокацией "Искандеров" и строящейся в Беларуси АЭС.

"В нескольких десятках километров, у самых ворот Вильнюса строят атомную станцию, машину психологического ада. Навязывают Литве гильотину (...). Мы находимся на линии фронта, за нами Европа, против нас - тройственная ядерная агрессия Москвы, она направлена на то, чтобы сломить наш дух", - заявил Ландсбергис.

Ландсбергис обратился к Лукашенко, риторически вопрошая, готов ли он ради экономических мотивов толкнуть Беларусь к ядерной опасности.

"Пришло время обратиться и к "Батьке", находящемуся по другую сторону межи - Александр, гибель Литвы тебя не спасет. Приготовленная для тебя петля уже раскачивается на кремлевских курантах. Это недалекий вопрос, поэтому давай защищаться вместе. В первую очередь откажись от губительного места строительства "Росатома" в Островце. Есть и другие места (...) А хозяину скажу - мы услышали голос братьев, и их не предадим, ведь царский гнев это ничто по сравнению с Божьим гневом", - сказал с балкона Дома подписантов Ландсбергис.

Первый фактический глава независимой Литвы также критиковал, по его словам, вялые действия властей в вопросе остановки строительства объекта в Островце.

Обращаясь к собравшимся, он призвал объединить силы в борьбе против строительства этой АЭС.

"Давайте еще раз встанем на Балтийский путь, от Пакутувенай (на северо-западе Литвы - BNS ) до Островца (...) Если бы действительно двинулся Балтийский путь из Вильнюса в Островец, то мир бы увидел. Сказал бы, что литовцы озверели, как тогда, нужно что-то делать. И пусть лозунг, наш лозунг "Делаем" будет истинным и постоянным", - сказал он.

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