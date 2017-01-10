Куршский залив: рыбаки уже ловят рыбу ночами

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ru.DELFI.lt
вторник, 10 января 2017 г. 14:48
Самые азартные любители зимней рыбалки уже ездят на замерзший залив. Однако рыбаки уверяют, что улов пока небольшой, а специалисты в понедельник намеревались установить знаки, сообщающие, что по льду ходить нельзя.
Poledinė stintų žvejyba
© DELFI (V.Spurytės nuotr.)

Представитель пожарной охраны Неринги Раймондас Жичкус сказал, что в выходные толщина льда на заливе у Ниды и Прейлы составляла 8 см.

"Однако рыбаки делали лунки и фиксировали толщину в 10 см, когда такой лед, то ходить по нему уже безопасно. Мы установим знаки, свидетельствующие, что по льду ходить опасно. Сейчас наблюдаются осадки, поэтому лед понемногу тает, могут образоваться трещины", – сказал Жичкус.

Тем, кто будет нарушать запрет, грозят штрафы. Однако пока никто не организует рейды по выявлению нарушителей.

"Когда ходить по льду будет безопасно, уберем запрещающие знаки. Просто сейчас такой прогноз, что можно предположить, что лед станет тоньше. Но если ситуация изменится, будем реагировать и мы", – сказал Жичкус. По сего словам, в выходные на рыбалку собралось немало рыбаков из Неринги.

"Но весть о том, что можно ходить по льду быстро распространяется, поэтому скоро могут съехаться рыбаки со всей Литвы. Я бы советовал им сначала позвонить местным, чтобы узнать, какова реальная ситуация. Бывает, что в Вильнюсе -20, а у нас нулевая температура, поэтому лед ненадежный. Поэтому всегда лучше всего уточнить перед поездкой", – советовал собеседник.

Зигмас из Ниды скептически оценил намерения ставить знаки, запрещающие ходить по заливу.

"Они только хотят избежать ответственности, поставить знаки, и все. На самом деле лед толстый, ходить по нему безопасно, могут перемещаться и люди и техника. Правда, пока безопасно только у Ниды и Прейлы, а у Пярвалки и Юодкранте пока опасно. Кроме того, я бы советовал подождать выходных. В среду-четверг по прогнозу будет сильный ветер, он будет гнать воду с моря в залив, поэтому лед будет таять снизу. Но реально лед хороший, охватывает берега, вода с моря его не сдвинет. Лед тает не из-за температуры, а из-за осадков – дождя, тумана, а в ближайшее время их и прогнозируют", – сказал Зигмас. По его словам, пока дела с корюшкой обстоят неважно. Зигмас поймал всего 20 корюшек.

По традиции, по словам Зигмаса, самый хороший улов бывает в конце января. Он рассказал, что некоторые приезжие рыбаки уже ночуют на льду залива.

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