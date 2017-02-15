Куршский залив атакуют мусорящие рыбаки

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BNS
среда, 15 февраля 2017 г. 07:46
На взморье съезжаются энтузиасты зимней рыбалки, которые оставляют на льду залива немало мусора, пишет издание Lietuvos žinios.
Žvejai ant Kuršių marių ledo
© A. Feser nuotr.

"Казалось бы, люди сами должны понимать, что все, что они оставляют на льду, окажется на берегу. Неужели тяжело забрать то, что принес? Может, надо специальные знаки ставить. Весной все побережье будет усеяно мусором, оставленным на льду зимой", - сказал мэр Дарюс Ясайтис.

Рыбаки оставляют на льду не только тару из-под напитков и упаковки от еды, но и огромные куски полиэтиленовой пленки, которую используют для устройства защиты от ветра, поломанные стулья и палатки.

Жители Неринги сами собирают мусор, а те, кто возит рыбаков к месту рыбной ловли, предупреждают, что назад их не повезут, если они оставят за собой мусор.

Инспекторы охраны окружающей среды за 1,5 месяца составили 70 протоколов за рыбалку без разрешения и за то, что они оставляют после себя мусор.

BNS
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