Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие

Этот городок на взморье небольшой, но выбор в нем есть – как в плане заведений общепита, так и мест проживания. Но перед тем, как ехать туда, надо выполнить домашнюю работу, чтобы не сталкиваться с разнообразным опытом, как это было с автором этой статьи.

Говорят, сначала надо похвалить, потом уже попенять. Но я начну с другого конца, поскольку накопилась масса впечатлений.

Для туристов с крепкими нервами





Если вы едете в Швянтои на автобусе, то знакомство с городом начинается на автовокзале. Если вы захотите сходить в туалет на вокзале, придется заплатить 50 евроцентов.

Трудно не заблудиться среди многочисленных забегаловок, предлагающих хот-доги, чебуреки, пончики, блины, шаурму. Становится понятно, что фаст-фуд здесь ценится.

Автор статьи решила пообедать в Relax Park (тропа Куршю, 289). Это кафе находится за обезьяньим мостом. Обед дня в кафе стоит 4,50 евро (рассольник и курица). Официантка сказала, что нормально, если мясо немного пригорает, а в картофельном пюре плавает не масло, а медовый маринад. Пиццы в это заведении стоят от 4 евро, завтрак от 2,50 евро, стейк из лосося – 7,50 евро.

Друзья автору статьи рекомендовали посетить кафе Du malūnai (ул. Швянтосёс, 6). Окружение и шеф-повар иностранец на время внушают доверие.

Первый сюрприз появляется в виде цеппелин. Это традиционное литовское блюдо, поэтому не ожидалось, что что-то будет не так в этом приличном месте. Официантка с гордым видом приносит блюдо и сообщает: "Цеппелины (4,90 евро + 0,50 евро за сметану или шкварки) немного развалились, но может ничего страшного". Не хочется портить отпуск и говорить что-то вроде "мы тут немного поедим, но не заплати, может ничего страшного". Однако сырные пончики нас покорили (2,90 евро), вкусными были и картофельные блины с лососем (4 евро).

Но это было еще не все. Когда пришел час "расплаты", официантка пришла к столику и, положив на стол POS-терминал и сказала, "пожалуйста". Пришлось просить, чтобы она сама вставила карту в терминал. Конечно, трудно найти персонал на 3 месяца, но хотя бы этому его обучить ведь можно.

Первое впечатление – не все

Многие отдыхающие хвалят кафе Barža (ул. Преплаукос, 22). У кафе стоит старый велосипед, становится понятно, что это место со своей историей. Оказывается, велосипед подняли со дна. Пиццы в этом заведении безупречные – прямо из печи, цены доступные – 3,9-5 евро. Куриный шашлык – 5 евро, пикантный салат – 2,9 евро, жареный хлеб с сырным соусом – 1,9 евро.

Кафе Sala (ул. Копу, 10) стоит того, чтобы в нем появилось больше посетителей. Атмосфера в нем уютная, персонал приятный, оригинальный интерьер, сюда хочется вернуться.

Невозможно пройти и мимо Paršelio rojus (ул. Копу, 5), который стал символом Швянтои. Внешне это заведение невзрачно, обслуживание не блещет – только меню пришлось ждать 15 минут, но еда там вкусная.

После всех впечатлений и странствий захотелось качества. Поэтому точно не стоит обходить стороной столовые, например, Galeros (ул. Копу, 27) – там большие очереди, которые отражают не только доступные цены, но и свежесть блюд.





Бальзам на душу

После всех "открытий" хочется чего-то гарантированного. Никаких нареканий нет в адрес Nendrinė pastogė (тропа Мишко, 24) и Vikingas (ул. Копу, 6), Floros simfonija (ул. Тополё, 22a) – аплодисменты.

В поисках жилья не стоит обходить стороной предлагаемые домики. Это способ проведения отпуска, который надо испытать хотя бы раз в жизни. Те более, есть домики со всеми удобствами и совсем новые, так почему бы и нет?

Конечно, если вы решили экономить, то придется за душ платить отдельно, поэтому поинтересуйтесь всеми предлагаемыми условиями, иначе отдых дешевым не будет. Из домов отдыха стоит выделить Salduvė, она находится рядом с морем, а цены там не кусаются.

А от курортной суеты можно сбежать в SPA Amber Palace, который находится в оздоровительном центре Energetikas. Вид на море, профессиональное обслуживание, красивое окружение – все это позволит поклонникам спа-услуг не только испытать обычные процедуры, но и различные процедуры с использованием янтаря или янтарной пудры. Может, действительно стоит пройти через весь городок ради этого оазиса гармонии?

Но самое главное, в Швянтои можно скрыться от суеты и просто наслаждаться морем – это главное, ради чего сюда едут многие отдыхающие.