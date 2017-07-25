Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие

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ru.DELFI.lt
вторник, 25 июля 2017 г. 22:45
Этот городок на взморье небольшой, но выбор в нем есть – как в плане заведений общепита, так и мест проживания. Но перед тем, как ехать туда, надо выполнить домашнюю работу, чтобы не сталкиваться с разнообразным опытом, как это было с автором этой статьи.
© DELFI

Говорят, сначала надо похвалить, потом уже попенять. Но я начну с другого конца, поскольку накопилась масса впечатлений.

Для туристов с крепкими нервами

Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие
© DELFI


Если вы едете в Швянтои на автобусе, то знакомство с городом начинается на автовокзале. Если вы захотите сходить в туалет на вокзале, придется заплатить 50 евроцентов.

Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие
© DELFI

Трудно не заблудиться среди многочисленных забегаловок, предлагающих хот-доги, чебуреки, пончики, блины, шаурму. Становится понятно, что фаст-фуд здесь ценится.

Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие
© DELFI
Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие
© DELFI

Автор статьи решила пообедать в Relax Park (тропа Куршю, 289). Это кафе находится за обезьяньим мостом. Обед дня в кафе стоит 4,50 евро (рассольник и курица). Официантка сказала, что нормально, если мясо немного пригорает, а в картофельном пюре плавает не масло, а медовый маринад. Пиццы в это заведении стоят от 4 евро, завтрак от 2,50 евро, стейк из лосося – 7,50 евро.

Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие
© DELFI

Друзья автору статьи рекомендовали посетить кафе Du malūnai (ул. Швянтосёс, 6). Окружение и шеф-повар иностранец на время внушают доверие.

Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие
© DELFI

Первый сюрприз появляется в виде цеппелин. Это традиционное литовское блюдо, поэтому не ожидалось, что что-то будет не так в этом приличном месте. Официантка с гордым видом приносит блюдо и сообщает: "Цеппелины (4,90 евро + 0,50 евро за сметану или шкварки) немного развалились, но может ничего страшного". Не хочется портить отпуск и говорить что-то вроде "мы тут немного поедим, но не заплати, может ничего страшного". Однако сырные пончики нас покорили (2,90 евро), вкусными были и картофельные блины с лососем (4 евро).

Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие
© DELFI

Но это было еще не все. Когда пришел час "расплаты", официантка пришла к столику и, положив на стол POS-терминал и сказала, "пожалуйста". Пришлось просить, чтобы она сама вставила карту в терминал. Конечно, трудно найти персонал на 3 месяца, но хотя бы этому его обучить ведь можно.

Первое впечатление – не все

Многие отдыхающие хвалят кафе Barža (ул. Преплаукос, 22). У кафе стоит старый велосипед, становится понятно, что это место со своей историей. Оказывается, велосипед подняли со дна. Пиццы в этом заведении безупречные – прямо из печи, цены доступные – 3,9-5 евро. Куриный шашлык – 5 евро, пикантный салат – 2,9 евро, жареный хлеб с сырным соусом – 1,9 евро.

Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие
© DELFI

Кафе Sala (ул. Копу, 10) стоит того, чтобы в нем появилось больше посетителей. Атмосфера в нем уютная, персонал приятный, оригинальный интерьер, сюда хочется вернуться.

Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие
© DELFI

Невозможно пройти и мимо Paršelio rojus (ул. Копу, 5), который стал символом Швянтои. Внешне это заведение невзрачно, обслуживание не блещет – только меню пришлось ждать 15 минут, но еда там вкусная.

Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие
© DELFI
Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие
© DELFI
Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие
© DELFI

После всех впечатлений и странствий захотелось качества. Поэтому точно не стоит обходить стороной столовые, например, Galeros (ул. Копу, 27) – там большие очереди, которые отражают не только доступные цены, но и свежесть блюд.

Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие
© DELFI


Бальзам на душу

После всех "открытий" хочется чего-то гарантированного. Никаких нареканий нет в адрес Nendrinė pastogė (тропа Мишко, 24) и Vikingas (ул. Копу, 6), Floros simfonija (ул. Тополё, 22a) – аплодисменты.

В поисках жилья не стоит обходить стороной предлагаемые домики. Это способ проведения отпуска, который надо испытать хотя бы раз в жизни. Те более, есть домики со всеми удобствами и совсем новые, так почему бы и нет?

Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие
© DELFI

Конечно, если вы решили экономить, то придется за душ платить отдельно, поэтому поинтересуйтесь всеми предлагаемыми условиями, иначе отдых дешевым не будет. Из домов отдыха стоит выделить Salduvė, она находится рядом с морем, а цены там не кусаются.

Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие
© DELFI

А от курортной суеты можно сбежать в SPA Amber Palace, который находится в оздоровительном центре Energetikas. Вид на море, профессиональное обслуживание, красивое окружение – все это позволит поклонникам спа-услуг не только испытать обычные процедуры, но и различные процедуры с использованием янтаря или янтарной пудры. Может, действительно стоит пройти через весь городок ради этого оазиса гармонии?

Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие
© DELFI

Но самое главное, в Швянтои можно скрыться от суеты и просто наслаждаться морем – это главное, ради чего сюда едут многие отдыхающие.

Курортные изюминки: места, где порции большие, а цены не кусачие
© DELFI
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