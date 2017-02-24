Куодис: ситуация необратимая, в Литве останется 2,5 города

В Литве существуют две экономики – столичная вильнюсская и региональная, которая превращается в сплошные пансионаты. Вернуть все в нормальное состоянии практически невозможно.

Так считает заместитель председателя Центробанка Литвы Раймондас Куодис. Он 23 февраля принял участие в парламенте в дискуссии "Социальная Европа – новые вызовы".

Куодис рассказал, что в Литве есть несколько проблем, которые политики не решают: сформировались две экономики, в стране много незаслуженно богатых и незаслуженно бедных людей, поскольку одни платят 55% налогов, другие – около 4%. Это приводит к небольшим поступлениям в бюджет, поэтому не получается выделять достаточно финансирования бюджетному сектору. Учителя, полицейские, врачи, преподаватели получают очень небольшие зарплаты, поэтому вырождаются целые секторы: распространяется коррупция, падает уровень качества. Все венчает общее чувство несправедливости и огромный уровень эмиграции.

По словам экономиста, благосостояние человека зависит не только от развития экономики и ВВП на одного человека, но и от таких факторов, как рабочее место - есть оно или нет, баланс рабочего и свободного времени, уровень стресса на работе и дома, уверенность или неуверенность в будущем.

"Это очень важно для людей. Могу проиллюстрировать - отсутствие работы для человека по своему отрицательному воздействию сродни разводу. Человек чувствует себя ненужным в обществе, униженным", - сказал Куодис.

Согласно сообщению Куодиса, в Литве существуют две экономики: вильнюсская и остальной части страны. Вильнюсская охватывает 40% всей экономики страны (приближается к 50%), в столице уровень доходов в 1,5 раза выше среднего по стране.

"Это на самом деле отдельная экономика. Почему здесь относительно все хорошо? Потому что здесь неплохой демографический цикл, он очень важен. Политики это игнорируют, как в своих рассуждениях об эмиграции, так и говоря о Трудовом кодексе. Вопрос спроса – важнейшего фактора для развития бизнеса – по сути игнорируется", - сказал экономист.

По словам экономиста, Вильнюс - пример хорошего цикла спроса: людей здесь не стало меньше, напротив число жителей увеличилось по сравнению с тем, что было 20 лет назад. эти люди - источник спроса.

Но есть и иная Литва – это оставшиеся округа, где средние доходы, по сравнению с Вильнюсом, в 2-3 раза меньше.

"Там цикл иной: люди уезжают из регионов из-за внутренней и внешней миграции. Они переезжают. Спрос уезжает. Снижение спроса ухудшает производительность труда, а это не позволяет повышать зарплаты, растут расходы на товары и услуги. (...) если к кассиру придет меньше людей за день, то производительность труда снижается, а средние расходы растут. Это приводит к опустению регионов", - рассказал о цикле экономист.

"Большая часть Литвы превращается в огромный пансионат, где много экономически неэффективных людей, пенсионеров, или людей, которые живут на пособия: у них нет работы, и они ее не ищут", - продолжил Куодис.

По его мнению, ситуация по сути необратима, поскольку развернуть демократические процессы в краткосрочном периоде невозможно. Согласно прогнозам, в хорошем цикле в лучшем случае останутся Вильнюс, Каунас и отчасти Клайпеда, но остальные регионы станут пансионатами.

Экономист также выделил неравенство двух типов: заслуженные и незаслуженные доходы по уплаченным налогам. По словам Куодиса, неравенство первого типа появляется на первом этапе распределения доходов. Это охватывает доходы не за счет трудовых отношений, а, скажем, в результате спекуляций на бирже, аренды жилья и т.д.

Экономист считает, что в Литве много незаслуженно богатых и незаслуженно бедных людей, и с этой проблемой надо бороться.

Вторая проблема неравенства формируется во вторичной сфере распределения доходов и это касается налогов.

Почему бюджет Литвы сравнительно невелик? Это результат несистематической борьбы с "тенью", созданный "скотный двор" в налоговой системе. Так Куодис называет налоговые льготы разным группам – фермерам, авторам, работающим по бизнес-удостоверениям или справке об индивидуальной деятельности.

Из-за того, что бюджет небольшой, страна меньше может выделять на нужды социальной сферы. К примеру, на пенсии в Литве выделяют в два раза меньше, чем в среднем по ЕС (если считать процент от ВВП).

"Поэтому естественно, что средняя пенсия в Литве по сути равняется уровню. Около трети общества мы обрекаем на нищету своими же руками, руками политиков", - считает экономист.

Другая часть бедствующих – работники публичного сектора: учителя, работники сферы культуры, здравоохранения, полицейские.

Единственный способ решения этой проблемы - снижение масштабов "тени".

Куодис напомнил и о времени правления правительства консерватора Андрюса Кубилюса, когда в кризис из Литвы уехало очень много людей. Экономист раскритиковал приоритет Кубилюса, связанный с привлечением зарубежных инвестиций вместо того, чтобы помочь лишившимся работы людям.

"Как одно из неуспешных действий в борьбе с экономическим кризисом, с волной эмиграции, которую породил кризис, можно вспомнить жаркие дебаты с премьером Кубилюсом, который вместо оказания помощи лишившимся в кризис работы людям стал помогать тем, у кого была работа, чтобы она стала еще лучше", - сказал экономист.

По его словам, согласно данным Департамента статистики, 80% эмигрантов в кризис - это люди, которые не работали год и больше, т.е. те безработные, которые уже не могли претендовать ни на какое пособие по безработице.

"Государство им не помогает, их пособия смешны и через какое-то время их перестают платить. У этих людей нет выбора, они вынуждены уезжать. Или искать работу в каком-то жизнеспособном секторе, например, в Вильнюсе, что меньшее зло. К сожалению, большая часть нашей молодежи и людей среднего возраста ищут счастья на Западе, поскольку нет прагматичной политики, которая генерировала бы качественную занятость на месте", - подытожил Куодис.