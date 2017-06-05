Куодис оценил реформу: они не ведают, что творят

"Замахнулись на многое, но из того большого облака – дождь прошел маленький", – обобщил экономист представленную 2 июня налоговую реформу.

В распространявшейся в 2016 г. программе "Гармоничной Литвы" сказано, что после формирования правительства продолжат работу группы по налогам, созданной в 2013 г.

В программе ЛСКЗ обещали упростить подсчет налогов и установить два налога – подоходный налог (ПН) и налог на пенсионное страхование (ПС).

Они также обещали не делить зарплату на часть "работника" и "работодателя".

Но в новом плане этих намерений не осталось.

Куодис напомнил, что упоминавшаяся группа как раз предлагала для снижения "тени" объединить взносы в "Содру".

"Речь шла о личных счетах в "Содре", чтобы она стала прозрачным и ясным банком. Но ничего этого, несмотря на все обещания, нет. Вместо этого сконцентрировались на мелких ПН", – сказал он DELFI.

Куодис пояснил, что в Литве есть три разных ПН.

"Самый крупный - "Содра", с ним ничего сейчас делать не собираются. Второй - страхование здоровья, это тот же ПН, но под другим названием. С ним тоже ничего не делают, хотя рабочая группа предлагала его упразднить. Сейчас проводят определенные изменения с третьим ПН, он в Литве небольшой, всего 15%", – сказал экономист.

Он напомнил, что сравнять необлагаемый налогами минимум (ННМ) с минимальной зарплатой Минфин предлагал еще в 2008 году при Альгирдасе Шемете.

"Это сделали, но это всего вопрос 10 евро для тех, кто получает минимум, – прибавил Куодис. – Поэтому я не считаю это реформой, это – косметические изменения".

Куодис сказал, что внимание правительства к людям с небольшими доходами - похвально, но неясно, насколько эти решения связаны с действиями самих правящих, а насколько – с общей траекторией экономики.

"Любая справедливая налоговая реформа в первую очередь должна заботится об обиженных. Но, к примеру, вопрос повышения пенсий оговаривался в рамках социальной модели", – сказал экономист.

"Литва выделяет почти в два раза меньше процентов ВВП на пенсии, если сравнивать со средним показателем в Европе. Это структурный вызов, но с этим ничего не делают. Поскольку "Содру" не реформируют так, чтобы людям было выгодно платить в нее деньги", – сказал он.

Сквернялис, представляя план налоговой реформы, сказал, что от объединения взносов в "Содру" отказались, поскольку есть риск, что не все работодатели обеспечат одинаковые зарплаты.

Министр финансов Вилюс Шапока раньше говорил, что нив одной стране налоги "работника" и "работодателя" не объединены. Куодиса этот аргумент не убедил.

"Но оставить какое-то болото только потому, что мы неуверены, что оно совершенно высохло – нелогично, болото остается нетронутым", – сказал он.

Куодис отметил, что объединение содровских взносов должно было стать краеугольным камнем всей реформы.

"Поскольку это связано и с "потолком" содровских взносов. Если к непересчитанной "Содре" применить "потолок", то все равно часть зарплаты отдаешь работодателю. какого черта? Я так понимаю, что они не ведают, что творят", – комментировал экономист.

По его словам, политики в Литве руководствуются не экономической, а юридической логикой, что налог платит тот, кто по закону должен его платить.

"Но это недостаток компетентности. В 1993 г., когда мы ввели НДС для предпринимателей, не значило, что они его платили, поскольку цены тут же увеличились на 18%. Кто его заплатил? Потребители заплатили этот налог", – сказал Куодис.

То же самое с "Содрой" "работника" и "работодателя" – их разделение не имеет смысла, все равно платит работник.

"Так и живем в этой стране. Кто-то что-то делает, не ведая, что делает. Потом говорит, так нигде в Европе такого нет. Так и в Европе политики этого не понимают, но это не значит, что если все они ненормальные, то мы должны действовать как они", – сказал Куодис.

Менее критически о реформе высказался экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.

"Недовольные будут, однако усовершенствованная налоговая система, вероятно, станет проще, прозрачнее, эффективнее и справедливее", – сказал он.

Он сказал, что больше всего критики вызовет, вероятно, не отказ от льгот, а недостаточно амбициозные цели и перемены.

"Все же при оценке отрицательного мнения общества по большей части вопросов реформы и попытке сохранить status quo, можно было предвидеть такие сдержанные перемены.

Самое главное, что пусть перемены незначительны, но их направление верное, а пользу в первую очередь ощутят наиболее уязвимые слои населения", – сказал Мачюлис.