Культурной столицей Европы в 2022 году станет литовский Каунас

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BNS
четверг, 30 марта 2017 г. 15:30
Культурной столицей Европы 2022 года будет литовский город Каунас, было объявлено в среду на проходящей в Министерстве культуры на церемонии оглашения результатов отбора.
Kaunas
© DELFI / Rafael Achmedov

На этом конкурсе Каунас представлял себя как современную столицу, увязав это с межвоенной идентичностью города как временной столицы Литвы.

Клайпеда, которая подала заявку вместе с Палангой и Нерингой, репрезентовала себя как место встреч, меняющийся город, не подвластный обычному ходу истории, идентичности, географии.

Эти два города боролись за титул культурной столицы Европы на втором этапе конкурсного отбора, после того, как были отобраны из шести литовских городов-кандидатов.

Титул культурной столицы Европы присваивается каждый год не более чем одному городу в каждом из двух государств - членов Евросоюза (ЕС).

В 2022 году два государства-члена, городам которых предоставлено право получить звание культурной столицы Европы, будут Литва и Люксембург.

BNS
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