Кто в Вильнюсских парках занял государственную землю: нарушения есть даже во дворе Науседы

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ru.DELFI.lt
понедельник, 6 февраля 2017 г. 08:52
В Павильнюсском и Веркяйском региональных парках Национальная земельная служба (НЗС) установила 155 нарушений, связанных с захватом государственной земли. Были установлены нарушения и на участке, принадлежащем известному экономисту Гитанасу Науседе.
G. Nausėdos namas
© DELFI montažas

НЗС начала проверку в двух парках после расследований DELFI. С июля 2016 года специалисты НЗС установили 155 случаев нарушения в использовании земли.

DELFI представляет несколько случаев "захвата" земли.

Нарушения установили и на принадлежащем Науседе участке, в Павильнюсском региональном парке, правда, небольшие. Часть забора выходит на государственную землю.

"В ходе проверки выяснилось, что часть забора заходит на государственную землю. Прибывшее в Вильнюсское отделение службы для уточнения обстоятельств и составления протокола лицо представило заявление с просьбой "отложить рассмотрение административного дела до марта 2017 года для сбора дополнительных данных", - сказал DELFI пресс-секретарь НЗС Русланас Голубовас.

DELFI напоминает, что из-за дома Науседы велись судебные тяжбы с парком, который не хотел одобрять строительство стеклянного дома в этом живописном охраняемом месте, однако суд обязал дирекцию парка согласовать строительство.

Науседа сказал DELFI, что это ошибка строителей, которые устанавливали забор. Он признал, что владелец тоже несет ответственность за территорию и отметил, что если информация верна, то забор переставят и штраф заплатят.

НЗС установила, что государственную землю занял и центр отдыха и развлечений Belmontas.

"Во время проверки выяснилось, что на государственной земле рядом с участком оборудована площадка (выложена брусчаткой), установлены заборы, 2 здания, рекламный стенд, водный канал. На площадке территория составляет 7464 кв. м, за заборами – 82 кв. м, канал занял 84 кв. м, постройки – 23 кв. м и 26 кв. м, длина стенда – 4,41 м", - сказал Голубовас.

На территории Павильнюсского регионального парка, на ул. Жолино, построен двухквартирный коттедж. Дорога к нему по государственной земле была перекрыта шлагбаумом, мало того, огромная территория за участком была огорожена уже на государственной земле.

Сообщалось, что участок принадлежит двум влиятельным общественным деятелям: предпринимателю, бывшему председателю правления Swedbank Антанасу Данису и Лине Данене и адвокату Томасу Милашаускасу и Габриэле Милашаускене.

По словам Голубоваса, владельцы убирают забор, для выполнения работ попросили отсрочить дату окончательного устранения на 3 месяца.

Еще один случай "захвата" земли установлен на ул. Бельмонто, там на государственной земле стоит шлагбаум и около одного участка занята государственная земля. По данным Центра реестра, владелец участка - предприниматель Каролина Соснитска.

Нарушения были установлены и в исторической усадьбе Пучкоряй. Владелец этой восстановленной усадьбы Александрас Патапас.

"Во время проверки выяснилось, что у западной части участка забор стоит на государственной земле, в северной части забор огораживает 475 кв. м государственной земли, в восточной части установлено подъемное ограждение", - сказал Голубовас.

В Рибишкском заповеднике загорожена большая часть государственной земли. На государственной земле находится огород, где хозяйничает владелец земли. Участок принадлежит Йонасу Валентукявичюсу, а дом Артуру Маркусу Эберсону.

Проблемная территория находится и на ул. Бирбиню, где много индивидуальных домов, владельцы которых забора,ми и постройками занимают государственную землю.

Государственный лес в Рибишкском ландшафтном заповеднике был загорожен и на ул. Расу около роскошного квартала Rasų slėnis.

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