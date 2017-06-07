Кто и сколько выиграет за счет перемен в налоговой системе

В представленных правительством переменах в налоговой реформе предусмотренный необлагаемый налогом минимум (ННМ) в 380 евро утрачивает свое влияние при доходах в 1140 евро "на бумаге", а ННМ на социальные взносы – при доходах 480 евро.

Это значит, что люди, зарабатывающие больше этих сумм, могут надеяться на большие доходы только за счет детских денег, но из-за упразднения дополнительного ННМ за детей реальную пользу от детских денег ощутят только семьи, в которых трое и больше детей.

В представленных на минувшей неделе изменениях есть несколько актуальных для работников моментов.

Во-первых, ННМ повысят с 310 до 380 евро (это размер минимальной зарплаты). Поэтому люди с небольшими доходами вообще не будут платить подоходный налог (ПН) в 15%.

Также предлагают ввести ННМ в 100 на взносы по социальному страхованию (работник платит 6% на здравоохранение, 3% на пенсионное и социальное страхование и взнос работодателя "Содре" в размере 30,98%).

Содровский ННМ будет действовать, если зарплаты будут от 380 до 480 евро. Директор "Содры" Миндаугас Синкявичюс пояснил DELFI, что применяемый ННМ снижается соответственно на 1 евро.

"При зарплате 380 применяется ННМ в 100 евро, в 381 евро - 99 евро, в 382 евро - 98 евро и т.д., при отметке 480 евро - 0", – сказал он.

Соцмин указал такую формулу применения ННМ: 100 – (зарплата - минимальная зарплата).

Синкявичюс сказал, что эта мера ориентирована на то, чтобы люди, получающие меньше минимума все равно получили необходимый пенсионный стаж.

"Чтобы они были защищены и получали большие пособия по болезни и уходу за ребенком", – сказал он.

Минимальный взнос в "Содру" – не новая идея. Ее уже пытались ввести несколько раз, но парламент не поддержал.

Синкявичюс признал, что новый ННМ на взносы в "Содру" - это своеобразное поощрение, выгодное работодателям.

"ННМ предложили как поощрение, чтобы удалось решить эту проблему. При балансе этих двух средств хотим застраховать людей", – сказал DELFI Синкявичюс.

Для сравнения, получающий минимум работник из-за введения ННМ на содровские взносы получит 9 евро, а работодатель - 30,98 евро.

Детские деньги

Правительство хочет отказаться от дополнительного ННМ за детей, сейчас он составляет 200 евро за каждого ребенка (по 100 евро каждому родителю) и не зависит от размере доходов родителей.

Вместо этого предлагают ввести "детские деньги" по 30 евро за 1 и 2, и по 75 евро - за третьего и др. детей в месяц.

По данным Минфина, все эти перемены приведут к тому, что доходы бездетного работника, получающего минимум, увеличатся на примерно 20 евро - из-за повышения ННМ - 10,5 евро и еще 9 евро за счет ННМ на содровские взносы. Значит "на руки" такой работник будет получать уже не 335,3, а 354,8 евро.

По мере роста доходов влияние этих новшеств снижаются.

В последнем квартале 2016 года средняя зарплата "на бумаге" в Литве составляла 812,8 евро. При новых правилах человек с такой зарплатой будет платить ПН в размере 97,38 евро, а это на 10,5 евро меньше, чем сейчас.

По формуле, действие ННМ прекращается при зарплате 1140 евро.

Польза детей

В настоящее время люди с минимальными доходами не используют дополнительным ННМ в размере 100 евро за детей, поскольку ННМ распространяется на 310 евро зарплаты, остается 70.

Итак, неважно, сколько детей у человека с минимальной зарплатой, он получит пользу только в размере 10,5 евро.

Поэтому в случае с людьми, у которых есть дети, "детские деньги" принесут им пользу.

Их доходы увеличатся на 4,5 евро (если один ребенок), на 19,5 евро (если детей двое), на 57 евро, если детей трое (это подсчет при разделе денег на двоих родителей).

Для получающих среднюю зарплату "детские деньги" никаких изменений не дадут. При ННМ сейчас за каждого из детей они получают 15 евро в месяц (каждый из родителей). Поэтому при "детских деньгах" в 30 евро все останется по-старому.

Исключение – семьи с тремя и более детьми. К примеру, сейчас семья с тремя детьми получает дополнительную пользу в размере 90 евро (платят меньше ПН).

После упразднения дополнительного ННМ и введения "детских денег" за первых двоих детей они получают 60 евро, за третьего - еще 75 евро, итого 145 евро.