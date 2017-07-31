Кто будет выбирать нового президента Литвы

27–28 июля состоялось заседание правления Движения либералов, на котором обсуждали стратегию партию на президентских выборах 2019 г.

Либералы решили выдвигать своего кандидата. Публично сообщается, что кандидатом ожет стать лидер партии Ремигиюс Шимашюс, однако сам нынешний мэр Вильнюса не отрицает, что кандидата могут быть два -

он и европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс.

Шимашюс сказал, что будущего президента ждет серьезный вызов – и стремление улучшить качество жизни людей, создавая условия для улучшения уровня жизни, и улучшая условия для малого бизнеса, решая болезненные вопросы прав человека: "К сожалению, сейчас многие люди в Литве не чувствуют себя хозяевами жизни, поскольку их жизнь зависит от множества бюрократических правил. Для изменения ситуации нужны реальные реформы".

Кроме того, Шимашюс убежден, что набралось немало работы и в международно масштабе: "Чтобы жить в безопасности, нужно иметь много друзей и хорошие отношения с ближайшими соседями".

"Придет время, будет решение. Я не равнодушен к Литве, поэтому к таким решениям отношусь серьезно. Я думаю над этим", – сказал Ауштрявичюс, избегая прямого ответа на вопрос, будет ли он участвовать в выборах (он уже участвовал в выборах 2004 года), но не прошел во второй тур.

Политолог Альгирдас Крупавичюс скептически оценил попытку либералов самостоятельно участвовать в президентских выборах: "У них сейчас небольшая поддержка со стороны избирателей, вряд ли до выборов она увеличится. Реально они могут рассчитывать на 10% голосов. Этого недостаточно для выхода во второй тур".

Оценивая возможности Ауштрявичюса, Крупавичюс заметил, что в 2004 г. он появился "ниоткуда" и при этом составил достойную конкуренцию Казимире Прунскене и Валдасу Адамкусу.

Возможности Шимашюса политолог оценил с осторожностью, поскольку он на посту мэра пока не показал, что способен и стоит того, чтобы занять более высокий пост.

"Хотя либералы еще не воспрянули после скандала, произошедшего весной прошлого года, связанного с Элигиюсом Масюлисом, который почему-то перед очередными выборами всякий раз пытается доказать свою невиновность, но надо признать, что у них есть то, что нужно партии – связные идеи, свой электорат, в котором есть умные, образованные люди, а в самой партии – много людей, отвечающих ожиданиям этих избирателей", – сказал глава Vilmorus Гайдис.

Однако он заметил, что нового президента в Литве будут выбирать не респонденты с достаточными доходами, не предприимчивые, образованные люди, а люди со скромными доходами, люди старшего возраста, которые не эмигрировали из Литвы: "А им нравятся не либеральные политики (...). Вряд ли будет такой кандидат как Валдас Адамкус, который умел найти общий язык с людьми и политиками разных взглядов".