Кшиштоф и Дариуш Лавриновичи: быть близнецом - фантастическое чувство!

"У нас часто спрашивают: «Правда, что колено сначала у одного заболит, а потом сразу у другого?» И мы всегда отвечаем, что у одного колено болит, а у другого – сердце", - рассказывают о том, что значит быть близнецами в жизни и спорте известные литовские баскетболисты Кшиштоф и Дариуш Лавриновичи.

14 июня они ответили на вопросы Rusradio.lt и портала ru.DELFI.lt в прямом эфире.

- Вы – чемпионы России, Турции, Италии, Европы – титулы можно перечислять бесконечно, но все же хотелось бы спросить о серебре в сезоне Литовской баскетбольной лиги. Правда ли то, что эта победа не стала для вас незначительной, даже по сравнению с другими победами, которые были в вашей карьере?

Кшиштоф: - Вы знаете, это - большая победа. Мы радуемся вместе с клубом. Да, возможно, у нас есть индивидуальные награды уровнем выше, но для истории клуба это действительно значимая победа

- Как вы вообще попали в Паневежис?

Дариуш: - В Паневежисе мы оказались по нескольким причинам. Во-первых, высокого уровня организация. Клуб хочет добиться как можно более высокого результата, потратив как можно меньшее количество времени. Кроме того, там создали достойный тренерский штаб и взяли хороших игроков.

- Мы с вами находимся в районе Виршулишкес, Юстинишкес (Вильнюс). Что вас связывает с этим районом?

Дариуш: - Мы родились в районе Юстинишкес, жили там до шестнадцати – семнадцати лет, пока не уехали в первый профессиональный клуб в Алитус.

- Какую школу вы закончили и на каком языке обучались?

Кшиштоф: - Мы закончили пятьдесят вторую русскую школу в Шешкине. Кстати, хотелось бы, наконец – то, встретиться с одноклассниками. Они собираются каждое лето, но мы это время всегда проводили в сборной.

- Вы из польской семьи, а какое значение имеет польская культура в вашей жизни сейчас?

Дариуш: - С самого детства и сейчас мы живем с польской культурой.

Кшиштоф: - Да, правда, хотя польская культура не сильно отличается от литовской. Моя жена – русская, но мы всегда соблюдаем традиции и католической и православной культур.

- А дома и друг с другом на каком языке общаетесь?

Кшиштоф: - С братом – на русском.

Дариуш: - Я с детьми - на литовском, с родителями – на польском.

- Гостем одной из наших предыдущих программ был Евгений Шуклин. Он говорил, что заниматься спортом в детстве его не заставляли, но перед глазами всегда был живой пример. Кто был примером для вас?

Дариуш: - Наши родители не имеют ничего общего со спортом, но наш отец всегда видел нас спортсменами.

Кшиштоф: - По его рассказам, он сам хотел стать спортсменом, будучи в школе очень любил спорт, но он вырос в маленькой деревушке, где просто не было возможности достичь больших целей. Он всегда мечтал, чтобы мы стали спортсменами. У нас эта возможность в Вильнюсе уже была. Мы видели желание в его глазах, то как он последние деньги отдавал на спортивную одежду, то как заботился о нашем питании. Мы просто хотели его отблагодарить, показать, что его надежды не были возложены зря.

- Вы изначально выбрали баскетбол? Или были и другие варианты?

Кшиштоф: - Мы все попробовали. Нет, наверное, такого спорта, который бы мы обошли стороной – даже шахматы.

- В шахматы друг с другом играли? Кто чаще побеждал?

Дариуш: - Всегда по-разному. Тот, у кого на тот момент концентрация лучше была.

- А конкуренция между вами была когда – то? Возможно в спорте?

Broliai Lavrinovičiai © Fotodiena / Rokas Lukoševičius





Дариуш: - Только в спорте. Особенно, если мы на тренировках в разных командах, то все время хотели друг другу показать, что один другого лучше.

- А на международном уровне? Был хоть один такой матч, когда пришлось сыграть друг против друга?

Кшиштоф: - Да, но, знаете, тренеры никогда не выпускали нас на площадку одновременно. Мы берегли друг друга, старались сделать как можно меньше контакта. Могли дать друг другу забить из-под кольца, просто потому, что не хочется бить брата по руке.

- Связь между близнецами, которая обросла мистикой и мифами, между вами тоже существует? И как она меняется с годами?

Кшиштоф: - Конечно, быть близнецом – фантастическое чувство. Всю жизнь мечтал, чтобы мои дети были близнецами. Потом, правда, увидел, как тяжело жене растить даже одного маленького, представил, как трудно с двумя, и подумал, что по одному – спокойнее. У нас часто спрашивают: «Правда, что колено сначала у одного заболит, а потом сразу у другого?» И мы всегда отвечаем, что у одного колено болит, а у другого – сердце. Хотя, вообще, совпадений, правда, много.

Дариуш: - Трудно сказать, правда, это какая-то связь или совпадение, но, я как реалист больше склоняюсь к последнему.

Кшиштоф: - Хотя у нас обоих по три раза сломан нос, по две операции на спину.

- Вы, как близнецы, общаетесь друг с другом больше, чем могли бы общаться простые братья?

Кшиштоф: - Я бы даже сказал, мы общаемся больше, чем все остальные близнецы. Правда, мы всегда вместе.

- В цикле наших программ была балерина, которая снялась в фильме «Большой». Она сказала, что карьера в балете, как и в спорте, очень непродолжительна. Вы задумывались о том, чем займетесь после окончания карьеры?

Дариуш: - Конечно, мы всю карьеру думаем об этом. Предложений очень много, но я всегда говорю, что к работе нужно подходить с мотивацией, идеей, быть готовым к ней не на девяносто девять процентов, а на все сто. Решение будет принято, когда такая уверенность появится.

- А литовский триколор и литовский гимн для вас – родное?

Кшиштоф: - Конечно. Конечно, родное. Мы с детства его слышим. Когда были маленьким, смотрели игру Жальгириса, стояли, слушали гимн, мечтали попасть в сборную. До сих пор, несмотря на то, что уже двенадцать лет играем, каждый раз, когда выходим на площадку и начинает играть гимн, идут мурашки.

- А помните тот момент, когда вас впервые позвали в сборную? Какие были ощущения, чувства?

Кшиштоф: - Ощущение, что мечта исполнилась. Очень благодарен всем тренерам и начальству сборной Литвы, которые поверили, увидели в нас потенциал.

- Вы оба без конца шутите - юморите. Приходится ли иногда себя останавливать, чтобы ваши шутки не сыграли против вас?

Дариуш: - У нас нет злобных шуток. Возможно, люди, которые нас не знают, могут не правильно воспринять их, но люди, которые нас знают, на них никогда не обидятся, мы не боимся пошутить.

- Вы два года играли в России в «Униксе». Как вы оцениваете значимость баскетбола в России, в сравнении с ситуацией в Литве, где баскетбол – вторая религия?

Кшиштоф: - Вообще, я играл в России пять лет. Уехал молодой, в двадцать два года, в Пермь. Те два года стали для меня ключевыми. Это был мой трамплин в баскетбольную элиту. Конечно, без друзей было тяжело, но мне понравились там люди. Они приветливые, замечательные, теплые, очень открытые. В Перми тогда уже была поднята планка баскетбола и в ледовом дворце собирались семь тысяч человек.

Дариуш: - Конечно, в России делается очень много для спорта, особенно в финансовом плане. Инфраструктура именно баскетбола там развита хуже, но зато лучше развиты другие виды спорта.

- Для одного из вас Пермь стал судьбоносным городом еще и в вопросе семьи? (Жена Кшиштофа – Татьяна – уроженка Перми – Ред.)

- Роковым (смеется).

- Кшиштоф, ваша дочка занимается балетом. А ваши сыновья?

Дариуш: - Баскетболом. У брата старший сын ходит еще и на футбол.

- А за какими видами спорта вам нравится смотреть помимо баскетбола?

Кшиштоф: - Легкая атлетика, зимние виды спорта - биатлон.

Дариуш: - Больше нравится участвовать, чем смотреть.

- Вы азартные люди?

Кшиштоф: - В молодости, возможно, и были азартными, но сейчас, когда знаем последствия этого азарта, понимаем, что..

Дариуш: -...что не всегда нужно сломя голову в этот азарт кидаться.

- А кто кого останавливает?

Кшиштоф: - Вы знаете, одного взгляда друг на друга бывает достаточно, чтобы понять надо нам это или нет.

- Назовите, пожалуйста, тренера, который оказал самое большое влияние на каждого из вас.

Кшиштоф: - Единственный тренер, который в нас верил, это Витаутас Потелюнас – наш первый тренер.

Дариуш: - Каждый тренер в нашей карьере дал что-то свое. Но именно он подарил нам даже не технические и спортивные знания, а уверенность. Он показал, что доверяет нам, что видит в нас потенциал, дал стимул продолжать спортивную карьеру.

- Как работается с вашим нынешним тренером – Казисом Максвитисом, который воспитал новое поколение звезд. Нет проблемы в том, что вы играете дольше, чем он тренирует?

Дариуш: - С каждым тренером интересно. Наша задача – быть примером для молодых. Показать то, как мы общаемся. Даже если мы не согласны, если нам не нравятся какие-то свойства, качества, мы должны согласиться, мы должны верить. Если ты веришь – другие игроки начнут верить.

Kšyštofas ir Darjušas Lavrinovičiai (K. Kavolėlio nuotr.)

Кшиштоф: - Не важно, по какой системе работать, если хотя бы два-три человека в команде не будут в нее верить, она не будет работать.

- А вы следите за ребятами, которые играют в НБА? Смотрите ли другие лиги? Какие?

Дариуш: - Все, в особенности те, в которых сами играли.

Кшиштоф: - Интересно смотреть даже не сам чемпионат, а просто болеть за друзей. У нас много знакомых баскетболистов. Один играет в испанском клубе, второй – в турецком, третий – в российском. Мы переписываемся с ними по фейсбуку, и, если знаем, что завтра один из них будет играть, а у нас есть свободное время, то обязательно посмотрим.

- Возможно, рано делать прогноз на ближайший чемпионат, но каково ваше мнение относительно уровня подготовки нашей сборной?

Кшиштоф: - В этом году будет много перемен. Новый тренер. Паулюса Янкунаса не будет, Робертаса Явтокаса, нас – ветеранов, которые, так или иначе, важны в команде. Время от времени меняются начальство, тренеры, игроки, но команда показывает хороший результат. Литовский характер, литовская история баскетбола для нас - вдохновение. Все, кто приходит в сборную, чувствуют этот дух, командную атмосферу. Если тебе всю жизнь будут говорить, что ты слабый, ты поверишь, что ты слабый. Здесь всегда говорят, что ты сильный, ты можешь победить. Это и дает силы.

- Робертас Явтокас, о котором вы сейчас сказали, уже завершил свою карьеру. Вы продолжаете играть. В чем секрет спортивного долголетия?

Кшиштоф: - Заспиртовались (смеется).

Дариуш: - Все зависит от травм. Ты играешь, если хорошо себя чувствуешь и можешь иногда забить трехочковый.

Кшиштоф: - Вообще, я думаю, самое главное – любовь. Любовь к своей работе, которая дает тебе мотивацию. Ну и любовь к деньгам (смеется).

- В баскетбол будете дальше играть?

Кшиштоф: - Планируем.

Дариуш: - Конечно, даже если не профессионально, все равно будем.

- А учить баскетболу будете?

Кшиштоф: - Это уже сложнее.

- Книгу напишете когда- нибудь?

Дариуш: - Может быть, когда муза придет.

- И напоследок - вас уже можно назвать паневежцами?

Кшиштоф: - Конечно!

Портал ru.Delfi.lt и радиостанция RUSRADIO.lt представили новый цикл программ "Нужные люди". Это представители разных профессий, национальностей, социальных групп, у них разные взгляды на жизнь, политические предпочтения и вкусы, но их объединяет одно – они нашли себя в Литве или успешно реализуют свои замыслы и в других странах.